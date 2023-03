Opere pubbliche, investimenti record 

Investimenti record per oltre 20 milioni di euro, col Pnrr che è già entrato nel bilancio per complessivi due milioni: è il programma triennale delle opere pubbliche di Sanluri approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. «La priorità massima – dice il sindaco Alberto Urpi – è il completamento delle opere in corso. Non mancheranno le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente e i cantieri già finanziati». Si parte con progetti che nel 2023 impegnano risorse per 7.329.514 euro, nel 2024 la somma sale a 9.047.328 euro, mentre scende a 4.222.514 nel 2025.

In agenda

La lista delle opere interessa tutto il Comune: centro, periferia, campagne e la frazione di Sanluri Stato. Cinque le opere milionarie: 3.492.471 euro contro gli allagamenti tra la zona Giovanni XXIII e via Marica, dove è previsto l’allargamento del canale tombato; un milione e 227 mila per la raccolta delle acque meteoriche tra viale Rinascita e l’ex tracciato della 131; un milione e 600 mila per la piscina; 3 milioni per il palazzetto dello sport; un milione e 614.331 euro per la caserma dei carabinieri. «Un lavoro imponente per gli uffici – dice Urpi –. L’obiettivo è fare di Sanluri una vera e propria smart city che usa la tecnologia non come un fine, ma come un mezzo per migliorare i servizi ai cittadini, alle imprese e la qualità della vita in generale. In tutto questo le opere pubbliche, le scuole, l’arredo urbano, l’ambiente hanno un ruolo di primo piano».

Lo sport

In otto anni le strutture sportive si sono ricavate una fetta importante: a cominciare dalla cittadella sportiva nell’area dello storico stadio San Martino. «Il bocciodromo – ricorda l’ex assessore allo Sport, il consigliere di maggioranza Carlo Murru – fu il primo a trovare casa, entro l’anno toccherà alla piscina, con attorno tanto verde, attrezzato a solarium, gli spogliatoi, i servizi igienici e un punto ristoro con pannelli solari sui tetti, soluzioni per il risparmio energetico. Aperto il cantiere per il palazzetto dello sport, 700 posti a sedere, capace di ospitare eventi a carattere nazionale».