Opere pubbliche, in tre anni interventi per tredici milioni 

Ammonta a poco più di tredici milioni di euro la cifra programmata dal Comune di Dolianova per il piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026. Soldi da investire in progetti di riqualificazione urbana, servizi a persone e imprese, verde pubblico e mobilità sostenibile.

Per il 2024, il Comune ha programmato una spesa 2,7 milioni di euro, il resto andrà al biennio 2025-26. Le risorse impegnate per il prossimo anno provengono in parte da finanziamenti a destinazione vincolata (1,65 milioni) mentre 1,05 milioni saranno reperiti attraverso la contrazione di un mutuo.

Tra i progetti per il 2024, la pista ciclopedonale che collegherà il centro abitato al Parco fluviale di Bardella (un milione), la ristrutturazione del Poliambulatorio di Piazza Europa (650mila), l’ampliamento del cimitero di Sant’Elena (250mila), la riqualificazione di parchi urbani (300mila), la sistemazione delle vie Foscolo, Dante e Corso Repubblica (200mila), gli interventi di mitigazione idraulica in aree Pai (200mila). Confermato, nella programmazione triennale, l’impegno per gli interventi sulla viabilità urbana (500mila per la rotonda di Sant’Esu) e rurale (764mila euro per la strada di Cracaxia), per il verde pubblico (980mila euro per il parco di San Pantaleo) e per gli insediamenti produttivi (1,6 milioni per l’ampliamento della zona industriale).

Per alcuni progetti mancano ancora le risorse che dovranno essere reperite attraverso finanziamenti europei, statali e regionali. (c. z.)

