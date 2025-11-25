VaiOnline
Quartucciu.
26 novembre 2025 alle 00:21

Opere pubbliche, in cassa 13,5 milioni 

Ok alla variazione del piano triennale: pronti a partire tantissimi cantieri 

Più soldi e più opere pubbliche in arrivo a Quartucciu. Nelle casse comunali sono infatti entrati nuovi finanziamenti regionali che permetteranno all’amministrazione guidata dal sidnaco Pietro Pisu di programmare ulteriori interventi oltre a quelli già previsti. La seconda variante del Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 è stata approvata ieri all’unanimità dal Consiglio comunale, grazie anche al voto favorevole dell'opposizione. Con l’aggiornamento approvato, l’importo complessivo del piano sale da 12,2 a 13,5 milioni di euro.

I progetti

Le nuove risorse consentiranno di avviare la realizzazione della copertura del Teatro Olata di via Nulvi (300 mila euro) e il rifacimento del centro sociale nell’area dell’ex scuola Dante, insieme alla riqualificazione degli spazi pubblici tra via Quartu e via Manin (poco più di un milione di euro). Interventi che si aggiungono a una lunga serie di opere già programmate. Il progetto più rilevante, sia dal punto di vista economico che urbanistico, è la realizzazione del Parco Lineare lungo il rio Is Cungiaus, dal costo di 3,2 milioni. Il piano comprende anche la riqualificazione dell’alveo e degli argini per migliorare il deflusso delle acque. Oltre il milione di euro anche altri due interventi: l’efficientamento energetico di tutti i plessi scolastici e la riqualificazione del cimitero comunale, con l’ampliamento tramite nuovi blocchi di loculi.

Gli altri interventi

Seguono poi numerose opere sotto la soglia del milione ma considerate strategiche: dalla riqualificazione energetica del palazzo comunale alle urbanizzazioni primarie nelle aree ancora sprovviste, dal rifacimento della viabilità del centro storico fino alla realizzazione del centro sportivo polivalente a Sant’Isidoro. In programma anche l’allestimento del Polo museale “Luce sul tempo”, la messa in sicurezza di diverse strade, la riqualificazione di piazza Antonio Pisano e di piazza dei Caduti, oltre alla rimozione delle barriere architettoniche presenti lungo via Nazionale.

L’assessore

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, che guarda già ai possibili sviluppi futuri: «Sono opere di cui Quartucciu ha bisogno – sono le sue parole –. L’importo attuale potrebbe crescere ulteriormente se arriveranno nuovi fondi dalla Regione. In tal caso apporteremo un’altra variazione e aggiungeremo altri interventi».

