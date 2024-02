Opere pubbliche, in campo 36 milioni  

Palazzetto dello Sport, Velodromo e teatro comunale - dove i lavori sono in corso da mesi - vedranno la luce nel corso dell’anno, compreso il nuovo Poetto con il primo lotto alle battute finali e gli altri due tratti del lungomare quartese già finanziati.

Ma ci sono anche i progetti work in progress di grandi opere come il polo sportivo di Sa Forada, la nuova quattro corsie fra via Cecoslovacchia e via Italia, e Is Arenas in attesa che si chiuda il contenzioso con il Cagliari calcio. Lavori e progetti inseriti nel piano delle opere pubbliche per l’anno in corso, con oltre 36 milioni di euro investiti dal Comune e destinati a cambiare - almeno in parte - il volto della città.

Lavori in corso

La priorità è completare i lavori in corso. A partire dal Palazzetto dello Sport: il restyling della struttura è terminato e resta da completare il condizionamento della palestra. «A maggio contiamo di avere la struttura libera dai cantieri», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Lavori in corso anche nel velodromo di via San Francesco, dove l’anello per i ciclisti è quasi completato. Così come gli spogliatoi, poi si interverrà nelle tribune, nei bagni e nella tribuna stampa. «Entro quest’anno sarà pronto», dice l’assessore. L’altro taglio del nastro previsto nel 2024 sarà nel teatro di via Marconi, l’ex cinema quartese chiuso da tempo, che ospiterà grandi spettacoli davanti a una platea di 460 spettatori.

Investiti 36 milioni

Trentasei milioni il tesoretto investito per il 2024, fra lavori da progettare e altri già appaltati. In testa c’è il lungomare Poetto, con i 9 milioni dedicati al secondo e terzo lotto. «Il primo tratto sarà completato prima dell’estate, compresa la pineta, ed entro quest’anno verrà collaudato», spiega l’esponente della Giunta comunale. Poi saranno affidati i lavori nel resto del lungomare, con l’obiettivo di inaugurare tutto il nuovo Poetto quartese - dal confine con la spiaggia di Cagliari sino al Margine Rosso - nel 2026. Nel lungo elenco c’è poi il polo sportivo e ambientale di Is Arenas: ci sono 700mila euro per realizzare aree per jogging e fitness, spazi per il baseball e un nuovo playground per il calcio a 11. Oltre a 1,6 milioni per tribune e spogliatoi. Per pista d’atletica e campo un tempo casa dei rossoblù, si spera invece in un finanziamento da parte della Regione, una attesa della chiusura del contenzioso con il Cagliari calcio.

Quartello-Pitz’e Serra

In fase di progettazione la nuova strada che collegherà Quartello e Pitz’e Serra, il restauro della chiesa di San Benedetto, mentre stanno per partire i lavori per rifare il sagrato e la piazza accanto alla parrocchia di Flumini, Santa Maria degli Angeli. Lavori nella caserma dei carabinieri di via Milano, nelle scuole di via Bach, via Firenze e via Milano, e sarà realizzata la nuova mensa scolastica in via Beethoven. E ancora: 2,5 milioni circa per la rinascita della cittadella sportiva di Sa Forada. Tre milioni e 800mila euro sono invece dedicati al quarto lotto degli asfalti, con una novità: «Oltre alle strade, stavolta la riqualificazione riguarderà anche i marciapiedi», annuncia Conti.

