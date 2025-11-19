Opere pubbliche, in arrivo 3 milioni 

Il Comune di Atzara consolida il percorso di crescita grazie a nuovi finanziamenti nazionali e regionali per un totale di 2,9 milioni di euro. Daranno nuovo impulso al centro del Mandrolisai, tra i borghi più belli d’Italia e certificato come Paesaggio rurale storico d’Italia.

Quasi un milione di euro sarà destinato alla riqualificazione del complesso sportivo di Trádale, 480 mila euro finanzieranno la costruzione del nuovo asilo nido, affiancato dalla realizzazione della mensa scolastica nella primaria. Importanti interventi anche sul fronte culturale nell’ambito del progetto “Longevitas”, con oltre 200 mila euro per il museo del vino. Altri fondi permetteranno la costruzione di un capannone nell’area Pip e il potenziamento dell’ecocentro. Con il programma Piru arrivano 800 mila euro per il centro servizi turistici e il completamento del progetto relativo a casa Muggianu.

«Il rilancio dei piccoli centri parte dalla qualità dei servizi - dice il sindaco Alessandro Corona -. Siamo felici di aver intercettato importanti finanziamenti che daranno alla comunità nuova linfa e prospettive di crescita, creando servizi e opportunità economiche. È un progetto di sviluppo che nasce dal basso e risponde alle nuove esigenze di Atzara e del territorio». (l. c.)

