VaiOnline
Atzara.
20 novembre 2025 alle 00:33

Opere pubbliche, in arrivo 3 milioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Atzara consolida il percorso di crescita grazie a nuovi finanziamenti nazionali e regionali per un totale di 2,9 milioni di euro. Daranno nuovo impulso al centro del Mandrolisai, tra i borghi più belli d’Italia e certificato come Paesaggio rurale storico d’Italia.

Quasi un milione di euro sarà destinato alla riqualificazione del complesso sportivo di Trádale, 480 mila euro finanzieranno la costruzione del nuovo asilo nido, affiancato dalla realizzazione della mensa scolastica nella primaria. Importanti interventi anche sul fronte culturale nell’ambito del progetto “Longevitas”, con oltre 200 mila euro per il museo del vino. Altri fondi permetteranno la costruzione di un capannone nell’area Pip e il potenziamento dell’ecocentro. Con il programma Piru arrivano 800 mila euro per il centro servizi turistici e il completamento del progetto relativo a casa Muggianu.

«Il rilancio dei piccoli centri parte dalla qualità dei servizi - dice il sindaco Alessandro Corona -. Siamo felici di aver intercettato importanti finanziamenti che daranno alla comunità nuova linfa e prospettive di crescita, creando servizi e opportunità economiche. È un progetto di sviluppo che nasce dal basso e risponde alle nuove esigenze di Atzara e del territorio». (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 