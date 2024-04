Opere pubbliche, il peso dei rincari 

Circa 1 milione in più che pesa sul bilancio comunale. È l’effetto dei rincari generali - legati a conflitti internazionali e post Covid - che a cascata ha inciso sulle opere pubbliche realizzate dal Comune di recente e quelle con i cantieri in corso, facendo di fatto lievitare le spese previste nei progetti iniziali.

Dal nuovo lungomare Poetto al Velodromo, passando per il Palazzetto di via Beethoven.

Boom dell’inflazione

Il boom dell’inflazione, per quanto riguarda le materie prime utilizzate nell’edilizia, si è verificato fra il 2021 e il 2022: cemento e calcestruzzo - per fare un esempio - hanno subìto un aumento del 59 per cento (in gran parte legato al costo dell’energia alle stelle), un più 38 per cento per il vetro, salito del 20 per cento invece il prezzo di mattoni e bitume.

Per quanto riguarda ferro e acciaio a incidere è stato anche - oltre all’impennata del costo dell’energia - il conflitto Russia-Ucraina, con un incremento del 15 per cento, 9 per cento in più per l’alluminio, 4 per cento il rame. «In alcuni casi gli importi sono più che raddoppiati», fa notare l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «questo ci ha costretto più volte ad adeguare i prezzi, e a stanziare ulteriori risorse».

Le opere rincarate

Un caro prezzi costato quasi 1 milione solo per quanto riguarda le principali opere pubbliche progettate dal Comune. In cima alla lista ci sono i lavori - conclusi - in via dell’Autonomia regionale sarda: strada nuova, insieme a piste ciclabili e marciapiedi che sarebbero dovuti costare poco più di 700mila euro, salvo poi far fronte a oltre 300mila di rincari dopo Covid e guerre. Prezzo lievitato anche per il primo lotto del Poetto che si sta chiudendo: due milioni di lavori - piste ciclabili, percorsi per i runner, passeggiata fronte mare, spazi verdi, e rinascita della storica pineta - e altri 300mila euro che il Comune ha dovuto trovare per coprire la revisione dei prezzi. Stesso discorso per il Palazzetto dello sport, dove sono in corso i collaudi tecnici in vista del sì alla riapertura: poco più di 900mila euro spesi, con oltre 80mila euro di rincari, altri 20mila in più per il Velodromo di via San Francesco, 15mila per la palestra di via Praga.

«Salvate in extremis»

Tutte opere salvate in extremis. «Fra mille difficoltà», ammette l’assessore, «siamo riusciti a stanziare ulteriori risorse evitando lo stop dei cantieri». Sullo sfondo ci sono poi le opere finanziate con il Pnrr, dove però si conta di coprire gli aumenti con fondi non comunali.

Rincari che inevitabilmente hanno travolto anche il restyling in corso nel teatro comunale, il vecchio cinema “Il Nuovo” in fase di ristrutturazione per ospitare i grandi spettacoli. Costi lievitati e opere aggiuntive che il Comune coprirà con parte delle risorse già incassate con la rottamazione dei tributi e delle multe non versati in passato da centinaia di quartesi, il resto con altri fondi disponibili in bilancio. Imprevisto che fa slittare la fine dei cantieri inizialmente prevista per maggio. «Riusciremo a completare i lavori entro l’anno», assicura l’assessore Conti.

