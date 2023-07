Opere pubbliche, il Comune non spende 

«In cassa c’erano due milioni e mezzo di euro per opere pubbliche e ne sono stati spesi 191.537 euro, significa che il Comune è immobile». L’accusa è dell’ex assessore al Bilancio di Arbus, oggi su banchi dell’opposizione, Gianni Lussu, a seguito della presentazione in Consiglio comunale del rendiconto di gestione 2022, approvato con i soli voti della maggioranza. La replica è arrivata dal sindaco, Paolo Salis: «Una ragione c’è: le opere pubbliche finanziate sono trentadue, tutti sappiamo i tempi della burocrazia per arrivare all’apertura dei cantieri».

I conti

Botta e risposta tra i consiglieri di minoranza compatti da una parte e l’assessora al Bilancio, Alessandra Peddis, e il primo cittadino dall’altra. Ad aprire le polemiche è stata proprio Peddis che ha illustrato il documento finanziario. «Premetto – ha detto l’esponente dell’esecutivo – che questo è un bilancio veritiero, abbiamo ridotto le spese, evitato gli sprechi e cancellato i crediti di dubbia esigibilità. L’avanzo libero è di diecimila euro, so bene che si tratta di una piccola somma, ma è cresciuta rispetto agli ottomila dello scorso anno. Mentre il buco nel bilancio di 600mila euro si è ridotto a 73mila. Un segnale positivo nell’impegno di risanare i conti». Un puro elenco di numeri, spogliato dalle scelte politiche, dai fatti che hanno bloccato le opere pubbliche, dalle azioni concrete sugli sprechi annunciati, hanno scatenato i quattro componenti dell’opposizione. Dito puntato contro il silenzio degli altri assessori, nonostante l’invito a relazionare sul lavoro svolto.

Dove sono i soldi?

L’assessora – ha subito incalzato Lussu – parla di bilancio veritiero, l’unica verità è che avevate la disponibilità di due milioni e mezzo di euro e, a conti fatti, avete utilizzato una briciola, 191.537 euro. In poche parole, nulla. Continuate a racimolare fondi dalla Regione e dall’Europa per conservarli nel cassetto, rischiando di restituirli con gli interessi. Il Comune non è un libretto di risparmio, non deve accumulare soldi, deve dare servizi». Per il consigliere «il fatto più grave è che l’amministrazione ha aumentato i costi di alcuni servizi e ne ha cancellato altri, come lo scuolabus. Altrettanto dura la replica del consigliere Agostino Pilia: «Non basta soffermarsi sui numeri, ai cittadini va detto cosa è stato fatto. In questo caso zero. Pensiamo al turismo, volano di sviluppo, avete impegnato la misera somma di quattromila euro. È stata spesa? Se sì, come? L’assessora parla di finanza creativa, direi bilancio drogato anche per la presenza di quattro milioni di euro inseriti solo per far quadrare i conti, ma che mai potranno essere riscossi, perché di dubbia esigibilità».

La burocrazia

«Le vostre – ha detto Salis – sono accuse gratuite. Stiamo portando avanti con sacrificio la nostra programmazione, personalmente ci sto mettendo la vita in questo progetto politico. Se poi faccio bene o male, saranno i cittadini a giudicare. Non certo chi ha perso le elezioni. Sapete tutti quanti che dal primo giorno abbiamo lavorato duramente per risolvere i problemi che abbiamo ereditato da un punto di vista sostanziale e formale. Inutile continuare a urlare che prima era tutto rosa e ora è tutto nero. Le opere pubbliche si faranno, alcune sono appaltate, altre in fase di progettazione. Dateci il tempo. Se la burocrazia è impietosa non è colpa nostra», ha concluso il primo cittadino.

