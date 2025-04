«Opere pubbliche e investimenti per 17 milioni di euro» 

Un avanzo di amministrazione da 17 milioni di euro e investimenti per opere già finanziate e altre in corso di progettazione. A Serramanna, l’atto dirigenziale che determina il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, disegna risultati incoraggianti. «L’avanzo è di 17 milioni di euro e questo rende possibili investimenti che sono attualmente in corso per diversi milioni e altri pronti per i prossimi mesi che saranno resi possibili con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario dello scorso anno», conferma il sindaco Gabriele Littera. Dagli investimenti per infrastrutture importanti (tra le altre: il nuovo Ponti Nou, l’asilo nido comunale, il recupero dell’area delle ex casermette, la riqualificazione dell’ex scuola di via Rosselli, la realizzazione nell’ex scuola di corso Italia del quartier generale della protezione civile, la costruzione del campus via Sicilia e l’ecocentro comunale) alle opere di minore portata: l’elenco degli interventi, in corso e in procinto di partire, è lungo e non riguarda solo investimenti per opere. A scorrere l’elenco analitico delle risorse vincolate nell’avanzo di amministrazione si legge di contributi per servizi socio assistenziali (160mila euro), contributi a favore di persone con handicap grave (117mila), contributi del cosiddetto programma “Ritornare a casa” (44mila), inclusione sociale (45mila), contributi per alunni con disabilità (56mila), cantieri Lavoras (25mila), servizi educativi scuole dell’infanzia (27mila), contributo accessi servizi prima infanzia (65mila).

Non mancano gli investimenti infrastrutturali: riqualificazione campo sportivo corso Italia (100mila euro), interventi viabilità comunale (129mila), manutenzione corsi d’acqua (120mila), miglioramenti viabilità comunale e completamento circonvallazione sud-est (260 mila), ampliamento cimitero comunale (210mila), interventi sulla viabilità rurale (418mila).

