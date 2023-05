Opere pubbliche e investimenti nel Documento di programmazione 

Insieme al bilancio di previsione, il progetto di Documento unico di programmazione 2023-2025 è sicuramente uno degli atti più importanti di programmazione. La Giunta guidata dal sindaco Sandro Pili lo ha licenziato nei giorni scorsi e ora dovrà ottenere il beneplacito da parte del Consiglio comunale. All’interno dell’assemblea civica ci sarà un dibattito sulla bontà delle proposte formulate dall’esecutivo.

Il documento si compone di due sezioni: quella strategica è quella operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento legato al mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. «La parte operativa - spiega il sindaco Sandro Pili - è stata elaborata dopo un approfondito percorso collaborativo tra l’amministrazione comunale e i vari responsabili di servizio, tenendo conto dei risultati già ottenuti dall’inizio del mandato e ridefinendo su tale base le linee e gli obiettivi strategici per il prossimo anno».

Nel Dup sono stati inseriti gli investimenti e le opere pubbliche, con la programmazione sia sui lavori che sui programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. Nell’atto di programmazione è inserita anche la previsione in tema di politiche tributarie.

