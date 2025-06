Opere pubbliche, decisivo il 2026 

Ad Assemini alcune opere pubbliche non s’hanno da fare : previste prima per il 2024, poi per il 2025, sono state ulteriormente posticipate con l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche. Tra le tante sono slittate al 2026-2027 la riqualificazione della piscina (2,5 milioni), la messa in sicurezza del “ponti Nou” (2,5 milioni) e la realizzazione del nuovo ecocentro (2 milioni).

Così, durante l’ultimo Consiglio comunale, l’approvazione del documento di programmazione 2025-2027 da 73 milioni di euro ha lasciato spazio ad abbandoni d’aula da parte dei consiglieri del Pd e critiche dal resto dell’opposizione: «Abbiamo detto no a un programma arrivato in Consiglio senza un confronto aggiornato in commissione», ha commentato Alessandro Casula (Pd).

Previsioni e slittamenti

Per il 2024 il Consiglio aveva avallato un programma che prevedeva 23,7 milioni di investimenti per una trentina di interventi: lavori sulla rete viaria nelle zone Piri Piri e Santa Lucia (940 mila euro), nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall’incrocio tra le vie Sardegna e Cagliari alla fermata metropolitana “Assemini” (1,8 milioni) e smaltimento acque meteoriche a Truncu Is Follas (2,9 milioni). E ancora 1,6 milioni per il “boulevard dei paesaggi”, 6 per riqualificare la scuola “Pascoli” di corso America, 2,6 per la rifunzionalizzazione del centro pilota per la ceramica, 1,9 per l’ampliamento del cimitero e 1,4 per la messa a norma del palazzo comunale. A fine novembre era stato tutto posticipato al 2025 insieme alla già prevista riqualificazione di via Cagliari da via San Cristoforo a Corso Africa (2,2 milioni).

La pianificazione

Nel Piano triennale appena approvato, per il 2025 sono rimasti circa 13 milioni: «Il programma – ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni – è rimasto invariato nella composizione rispetto alla maxi-variazione del novembre scorso, ma sono state aggiornate le stime dei costi». Per gran parte delle opere c’è già la copertura finanziaria, altre («nuovo impianto illuminotecnico dell’aula consiliare, realizzazione del polo di protezione civile, centro pilota per la ceramica») sono in fase di messa in gara, altre ancora sono state candidate per essere finanziate. Infine alcune sono in fase di candidatura per i nuovi bandi regionali pubblicati in queste settimane.

Le reazioni

«Le opere pubbliche sono previste – ha commentato dall’opposizione Niside Muscas – ma l’inizio dei lavori viene spostato di anno in anno. Nella proposta di delibera al Consiglio l’amministrazione cita tante opere che inizieranno, forse, nel 2026, senza dare priorità e certezze neanche sulle opere di “adeguamento alla sicurezza”».

«I cittadini – ha aggiunto Casula – pagano in prima persona i ritardi nella progettazione e nell’esecuzione delle opere. Basti pensare alla piscina comunale, chiusa e abbandonata. La città resta ferma e la situazione è desolante».

RIPRODUZIONE RISERVATA