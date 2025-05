Opere pubbliche, cantieri per 20 milioni 

Tre milioni investiti quest’anno, oltre 20 nei prossimi due. Il piano delle opere pubbliche, dopo il sì in Giunta, incassa il via libera definitivo del Consiglio comunale di Selargius: dall’attesa manutenzione dei marciapiedi, sino alle grande opere come il centro di aggregazione con parco a Su Planu e la riorganizzazione dello svincolo di Is Pontis Paris in programma per il 2026.

I primi cantieri

Quest’anno sono previsti cantieri nel palazzo comunale, nell’impianto sportivo e nei parchi di Su Planu, nella lottizzazione Bi ‘e Pauli dove saranno completate le opere di urbanizzazione. E ancora: messa a norma degli impianti termici degli edifici comunali - comprese le scuole -, la manutenzione straordinaria del centro sociale di via Solferino, e la riqualificazione dei marciapiedi con 400mila euro partendo da quelli dove si concentrano le maggiori criticità, da via Vittorio Veneto a via Mazzini, sino a via Machiavelli. «Si sta completando la progettazione, poi si inizierà con i primi interventi decisi sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Gli interventi nel 2026

Per il prossimo anno la lista è lunga, fra opere già finanziate e altre che attendono l’ok della Regione. Una fra tutte la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris, con i 4 milioni ritirati dalla precedente Giunta regionale e che ora l’amministrazione di piazza Cellarium conta di ottenere di nuovo per poter far partire i lavori attesi da anni, compreso il parcheggio di scambio in via Primo Maggio. Ci sono anche i 600mila euro per sistemare la scuola di via Bixio, 3 milioni certi per il centro polifunzionale con aree verdi e parcheggi a Su Planu arrivati dalla Regione, 1 altro milione per il polo sportivo Generale Porcu (800mila regionali, il resto del Comune). «Un piano che dimostra quanto, in sinergia con gli uffici, stiamo prestando attenzione su scuole, impianti sportivi, palestre scolastiche, marciapiedi e strade, senza trascurare l’ordinario e i progetti per le grandi opere», sottolinea Argiolas. «A dicembre 2024 risultano cantieri per un totale di oltre 16 milioni di euro, una performance del 92 per cento che supera quella raggiunta l’anno prima».

La minoranza

Via libera con quattordici sì della maggioranza, astenuti i gruppi di minoranza presenti nell’aula consiliare. «Ci sono diverse opere che avranno ricadute positive sulla città», la dichiarazione di voto del consigliere Riccardo Cioni, «ma non condivido alcune scelte politiche. Dispiace, per esempio, che in questo piano non ci siano risorse da investire per la biblioteca».

RIPRODUZIONE RISERVATA