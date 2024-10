Opere pubbliche, cantieri a Nebida 

Questa mattina, verranno consegnati i lavori per realizzare le nuove opere nel cimitero di Nebida. Gli interventi prevedono la realizzazione di venticinque nuovi loculi. Lavori necessari in quanto nel cimitero della piccola frazione, non era rimasto alcun loculo a disposizione. Nel frattempo, nel piccolo borgo minerario, procedono spediti i lavori inerenti la rigenerazione urbana del territorio, e la realizzazione di progetti sociali per le famiglie, per i giovani e per le persone over 60. Come, per esempio, la riqualificazione della piazza centrale, e la riqualificazione del campo di calcetto di pertinenza della scuola, come luogo di incontro per i giovani.

I lavori

Nel quartiere di Serra Perdosa, fra pochi mesi prenderanno il via, i lavori per la realizzazione della ciclovia, che si estenderà dal parco della Chiesa di San Salvatore, attraversando, ad anello, via Pacinotti e riconducendo alla medesima Chiesa. Gli interventi sono relativi alla rigenerazione urbana di questa fetta di territorio, insieme ad altri lavori previsti. Il finanziamento è un finanziamento regionale, nell'ambito dei Programmi Integrati di Riordino Urbano ( P.I.R.U.), per un importo complessivo corrispondente a tre milioni e ottanta mila euro. «Il progetto della ciclovia è strettamente inerente con le altre opere di riqualificazione e rigenerazione urbana a Serra Perdosa – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – in programma, infatti, ci sono molti interventi da realizzare, come gli impianti di illuminazione e le nuove opere di pavimentazione. Aree verdi e progetti legati nello specifico, alla educazione, formazione e approfondimento culturale. Questo finanziamento regionale ha offerto l'opportunità di migliorare alcune aree del territorio e di riqualificare e rigenerare quartieri grandi e molto popolati, come quello di Serra Perdosa, rispettando le sue peculiarità e valorizzando le potenzialità». Serra Perdosa potrà contare anche su un piccolo anfiteatro, quello adiacente al nuovo asilo nido, e su una cittadella sportiva. «Nuove strutture efficienti e funzionali – commenta l'assessore ai lavori pubblici – in grado di accogliere le esigenze dei cittadini, e di offrire alla città nuove possibilità di sviluppo e di crescita, culturale e sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA