Opere pubbliche, 10 milioni in tre anni 

Un triennio pieno di progetti quello previsto dal Comune di Decimomannu per le annualità 2025, 2026 e 2027. La Giunta ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco d’indirizzo per l’anno prossimo. L’amministrazione avrà a disposizione sole risorse finanziarie con destinazione vincolata per Legge per un totale di 10 milioni di euro, con le quali porterà a termine anche opere che rientrano nella programmazione degli anni passati.

Le norme parlano chiaro: è obbligatoria la pianificazione di un’opera (per importi superiori ai 150mila euro) o di un acquisto di un bene o di una prestazione di servizio (per importi superiori ai 140mila) con un orizzonte temporale triennale. Mentre l’approvazione è di competenza del Consiglio, alla Giunta spetta l’adozione. Ed è proprio di qualche giorno fa quella a cui ha provveduto l’organo di governo comunale decimese.

Le risorse

La disponibilità per l’anno 2025 è di 5,4 milioni di euro, soldi che confluiranno in cinque progetti: già nel 2024 sono stati approvati i lavori di mitigazione del rischio idraulico nel piano di zona della località Sa Serra (900 mila), della rigenerazione urbana del medesimo quartiere (2 milioni) e della riqualificazione degli impianti sportivi di via Delle Aie (2 milioni). L’anno prossimo, invece, verranno affidate la manutenzione delle strade comunali interne (250 mila) ed esterne (100 mila).

Ulteriori 4 milioni saranno a disposizione nel 2026 e 350 mila euro nel 2027: di questi la procedura di affidamento per l’intervento di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della scuola media (300 mila euro) era stata avviata già nel 2021.

Interventi significativi

Gli interventi di efficientamento energetico negli edifici di proprietà comunale (980 mila), di riqualificazione degli impianti sportivi di via Verga (500 mila) nonché di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole elementari (1 milione), dello stabile dell’Ex Mattei (500 mila) e di quello dell’Ex Pretura sono i più significativi.

Le reazioni

«La delibera approvata in Giunta – sottolinea il consigliere di minoranza ed ex assessore alle Opere pubbliche Matteo Urru – dovrà poi essere portata in commissione e in Consiglio. Quindi aspettiamo di vedere l’atto in commissione per farci un’idea più definita». Ma non mancano le osservazioni: «Rispetto al precedente piano approvato a febbraio non sono comprese le opere di manutenzione di alcuni impianti sportivi e quelle relative all’oratorio, per le quali chiederemo informazioni in commissione».

«Da una prima analisi – commenta l’ex sindaca Anna Paola Marongiu – si stanno portando avanti interventi di manutenzione, opere e progettualità poste in essere dalla mia amministrazione. Inoltre non sono previste opere a sfondo socio-culturale, di fondamentale importanza, come l’utilizzo della struttura ex Enaip e i cui lavori sarebbero dovuti già iniziare».

