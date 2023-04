Opere per 17 milioni in tre anni 

Via libera a un piano triennale delle opere pubbliche ambizioso, da oltre 17 milioni di euro. Il Comune di Barumini punta a interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’abbattimento di barriere architettoniche e il miglioramento della fruibilità nei siti e negli edifici culturali. La prima opera in agenda è la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII che cambierà faccia. «Siamo alla ricerca delle risorse per una parte degli interventi iscritti nella lista triennale, abbiamo le carte in regola per tutti gli eventuali bandi sui finanziamenti, con idee sulla progettazione a buon punto, che sono fondamentali per poter partecipare e per non farci trovare impreparati», spiega il sindaco Michele Zucca. Prevista una spesa di un milione e 66mila euro nel 2023, sei milioni nel 2024 e 10 milioni e 600mila euro nel 2025.

In centro

Il rifacimento della piazza è legato al precedente acquisto della vecchia officina, avvenuto qualche mese fa, che verrà demolita per aumentare la superficie a disposizione. «I lavori, con molta probabilità cambieranno il volto al paese, in una zona di passaggio fondamentale», continua Zucca. Nel progetto – del valore di 300mila euro – è prevista l’installazione di un sistema di accoglienza turistica di nuova generazione. «L’intento è quello di aumentare le presenze nella piazza: per come è configurata ora, i turisti non vengono attratti in quanto richiamati dal più appetibile Museo Zapata», prosegue il sindaco. Questo cambiamento porterà nuova visibilità e farà da cornice alle due chiese nelle vicinanze: San Giovanni Battista e l’Immacolata Concezione.

I canali

In linea con i precedenti interventi sulla messa in sicurezza del territorio, ci sarà il completamento dell’intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità in località Mitza Leporis che prevede la realizzazione di un canale per il deflusso delle acque piovane per 800 mila euro. In programma anche la manutenzione straordinaria delle strade comunali nelle località periferiche e alcune opere di restauro, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e sportivo.