Opere nell’Isolotto,  gli ambientalisti chiedono chiarezza 

Gli ecologisti contestano il cantiere aperto all’Isolotto d’Ogliastra per la realizzazione di un punto di ristoro. Il Gruppo d’intervento giuridico ha presentato un esposto alla Procura di Lanusei per sollecitare verifiche sulla regolarità dei lavori. Ampio il ventaglio di enti cui si è rivolta l’associazione, fra i quali il ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza archeologica di Sassari, il Comune di Lotzorai, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, la Guardia costiera e la Forestale. «Il Grig - sottolineano gli ambientalisti - auspica rapide verifiche da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché l’adozione degli opportuni provvedimenti di tutela ambientale». Alla East Coast Sardinia Excursion, sono sereni, forti di tutte le autorizzazioni dle caso. «C’è un provvedimento Suape del 2021 corredato da tutti i pareri previsti dalla normativa», dichiara Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai, nel cui territorio ricade l’Isolotto. Dal canto loro, la East Coast sostiene di aver agito nel massimo rispetto della tutela ambientale: «Siamo in possesso di tutte le autorizzazioni previste. L’istruttoria era subordinata al rispetto delle prescrizioni ambientali e nell’esecuzione dei lavori ci siamo rigorosamente attenuti ai dettami contenuti nei provvedimenti autorizzatori. Noi per primi amiamo l’Isolotto e per questo lo salvaguarderemo in ogni suo aspetto». I Mascia, assistiti dall’avvocato Francesco Marongiu, hanno restaurato un vecchio fabbricato con la finalità di realizzare un nuovo servizio turistico. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA