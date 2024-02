Opere incompiute verso il traguardo 

Allunghi, stalli, accelerazioni. È una nuova specialità olimpica la corsa verso l’oro possibile delle opere concluse quella descritta ieri, in IV commissione, dall'assessora ai Lavori Pubblici Rosanna Arru. Chiamata a fare il punto su tre progetti in corso, nella dozzina circa che impegnano il settore in ambito Pnrr, tra novità e iniziative vecchie di 25 anni.

I ritardi

Si chiama Nuovo Mattatoio di Truncu Reale quella concepita al tramonto del XX secolo e che sembrerebbe avviata a compimento. «I lavori sono stati ultimati- dichiara Arru- siamo pronti al collaudo». Che arriva con un ulteriore ritardo dovuto all'assenza, risolta con lo stanziamento di 105mila euro comunali, della linea bovini. «Solo con quella ovini-suini sarebbe stato impossibile garantire la sostenibilità economica della struttura». Ancora 2/3 mesi di lavoro burocratico, assicura l’assessora e, a cascata, partiranno bando, gestione e inizio delle macellazioni.

Palazzetto ed ex Colonia

Il palazzetto di via Kennedy pare invece un'opera baby al confronto con un appalto datato fine 2022 per garantirsi la premialità. Ma la strada per mettere a terra 4 milioni e mezzo di euro subisce le deviazioni impresse dalla burocrazia e la non-conformità, nel luglio 2023, tra progetto esposto e il piano di fattibilità tecnico-economica stabilito dall'amministrazione. «Così abbiamo concesso una proroga all'impresa fino al 26 gennaio e ora disponiamo di un progetto definitivo-esecutivo che è in fase istruttoria». Per l'inizio dei lavori si pronostica aprile, intoppi permettendo. Che hanno rallentato l'iter dell'ex Colonia campestre, punteggiato da 4 interventi per 17 milioni di euro. Con le rifiniture completate in accordo con la soprintendenza per il punto ristoro, la pulizia dell'oliveto, il riposizionamento della colonia felina. Ma soprattutto la riqualificazione dell'ala di via Zara, rallentata da un ricorso al Tar, perso, da un'impresa giunta seconda in gara, e di un edificio tutelato.

Per il primo il progetto definitivo verrà consegnato tra 55 giorni, il secondo aspetta lo sgombero dell'area. «Abbiamo dovuto trovare- ricorda Arru- una soluzione per le 9 famiglie abusive». Sei hanno agito in autonomia, tre, con l'ausilio dei servizi sociali, stanno per trovare casa tra San Giovanni e Sassari. Poi ripartirà lo slalom di conferenza di servizi, avvisi, bandi, fino al sospirato traguardo dell'opera finita.

