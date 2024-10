Opere in sardo campidanese: sfida letteraria 

Valorizzare e salvaguardare la lingua sarda campidanese. E questo lo scopo del Premio letterario “Città di Quartu Sant’Elena” che è stato presentato ieri a Sa dom’e Farra. L’iniziativa è inserita all’interno della rassegna “Si ghètat custu bandu” delle associazioni in rete Città di Quartu, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu e nasce da un’idea dell’Accademia della lingua sarda campidanese Onlus, con la collaborazione del Lions Club di Quartu e dell’associazione Rimas, con il patrocinio del Comune.

«In tutta la mia vita non ho fatto altro che scrivere libri in sardo campidanese» ha spiegato il presidente dell’Accademia della lingua sarda Giulio Solinas, «che è una lingua vera e propria e non certo un dialetto. Il Premio nasce appunto per la valorizzazione della nostra lingua».

Il premio si divide in tre sezioni: su muteu (o poesia cantata), prosa e teatro. Ciascun concorrente potrà inviare una sola opera in lingua sarda, rigorosamente inedita, in una delle tre sezioni; pertanto chi concorre in una non può partecipare a un’altra.Sono previsti premi per il primo, secondo e terzo posto, con un montepremi di 550 euro totali per sezione. La giuria esaminatrice sarà composta da esperti conosciuti nell’ambito delle specifiche sezioni.

«Stiamo già ricevendo tantissime richieste di partecipazione» dice il vice presidente dell’Accademia Tonio Pani, «e siamo molto contenti soprattutto della sezione dedicata a su mutetu. È un concorso rivolto al mondo identitario».La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alle 13 del 10 dicembre e la partecipazione è libera e gratuita.

RIPRODUZIONE RISERVATA