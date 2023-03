Opere in mostra sino a domenica 

È visitabile sino a domenica in via Paoli la rassegna d'arte diffusa “arteXarte” che viene ospitata in otto esercizi commerciali.

Alla rassegna hanno aderito Lucia Aironi, che nell’opera “Arrivi tu” trasforma la tela nel cartamodello di un corpetto femminile, mentre il tessuto diventa la lastra radiografica di porzioni del corpo umano; Alessandra Catta che espone l’opera del 2020 “Sovrappensiero”, realizzata con un pezzo di camice blu da lavoro in cui indaga il tema del sogno. Guarda al mondo onirico e al perturbante anche Il sogno ha trasformato l’incubo che dimora sotto i nostri letti il lavoro di Antonio Crobu realizzato durante la pandemia. Nella sua opera, Gianni Carta propone l’uso ripetuto, quasi ossessivo, di forme antropomorfe che sembrano bloccate in una dimensione spazio-temporale. L’ucraino Taras Halaburda ironizza sul rito del caffè come gesto quotidiano, mentre Teresa Pastore affascinata dall’illustrazione digitale rappresenta un cormorano coi papaveri rossi. Letizia Poddighe (classe 2001) realizza dei lavori con l’utilizzo del nastro carta. Infine l’artista cagliaritano Pietro Serra reinterpreta il tema dell’Argia con figure in preda a spasmi in un piedistallo vuoto.

«L'obiettivo è quello, utilizzando degli spazi insoliti per ospitare opere d'arte, di ravvivare non solo la cintura produttiva della nostra città ma anche di dare la possibilità ai giovani artisti sardi di esporre le loro produzioni. I cagliaritani e i turisti avranno, così, la possibilità, mentre fanno shopping, di avvicinarsi alle arti figurative, coinvolgendo un pubblico più vasto», ha confermato l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

