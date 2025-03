Opere in dirittura d’arrivo nel tratto nord della 131 La Cgil: rischio caos estivo 

Sul tratto nord della statale 131 è in corso da alcuni anni un programma di riqualificazione sper incrementare gli standard di sicurezza. Tra nuove opere, interventi di adeguamento degli assi viari, manutenzioni, limitazioni al traffico e deviazioni, gli automobilisti stanno subendo inevitabili disagi dovuti ai continui rallentamenti. Molte opere sono in dirittura d’arrivo e sulle gallerie Chighizzu si comincia a vedere la luce.

Interventi

Anas alle porte di Sassari ormai da qualche tempo sta eseguendo un intervento di ammodernamento strutturale e impiantistico per adeguare i tunnel alle normative attuali. Le infrastrutture fanno parte della rete transeuropea Ten-T e devono quindi rispondere a specifici requisiti di sicurezza. La maggior parte delle opere è già stata eseguita, per un valore complessivo di oltre 15milioni di euro. Al momento sono in corso dei lavori in direzione Porto Torres. Entro il 2025 verrà ripristinata la circolazione su tutte e quattro le carreggiate, senza limitazioni. Saranno avviati a breve gli interventi di demolizione e ricostruzione di un sovrappasso all’altezza di Thiesi. I lavori, del valore di circa un milione di euro, avranno una durata di 4 mesi. Gli interventi fanno parte del piano di Anas per la riqualificazione dei ponti e dei viadotti del tratto nord.

Stop aquaplaning

Tra i comuni di Macomer, Bortigali e Bonorva, e lungo la statale 729, tra Florinas e Codrongianos, sono in corso interventi di rifacimento della pavimentazione drenante per un valore di oltre sei milioni di euro. Nella struttura del ponte sul rio Mulino, invece, all’altezza di Cossoine, sono stati avviati i lavori di risanamento: 10 milioni di euro. Entro aprile, invece, saranno avviate le opere di illuminazione degli svincoli tra Scala di Giocca e Porto Torres. Sei gli svincoli coinvolti per un valore di 3,6 milioni di euro. Le nuove barriere New Jersey copriranno dieci chilometri di tracciato.Nel frattempo sono stati conclusi a Bonorva gli svincoli nord e sud. Lo svincolo nord ha previsto un investimento complessivo di oltre 41 milioni di euro. insieme allo svincolo sud, completato nel 2023, costituisce il nuovo accesso all’abitato e fa parte del programma di eliminazione degli svincoli a raso lungo la statale.

Filt Cgil

«Certo, rispetto alla Giunta precedente c’è stato un netto cambio di passo in termini positivi ma non basta. Prima che inizi il flusso turistico è necessario fare in maniera che molti dei lavori siano portati a termine», il commento del segretario della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu. I lavori all’interno delle gallerie, avvisa Boeddu, sono una bomba a orologeria: «È sufficiente un lieve tamponamento per bloccare letteralmente il traffico».

Anas

L’ingegnere dell’Anas, Salvatore Campione, coordina le opere che si stanno realizzando da Macomer fino a Porto Torres. «In questi ultimi cinque anni abbiamo investito molto e realizzato decine di chilometri di interventi», sottolinea. «La 131 è l’arteria più importante che gestiamo qui in Sardegna e la stiamo rendendo moderna e sicura».

