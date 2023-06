Opere in beneficenza per gli alluvionati 

Contribuire alla rinascita dell’Emilia-Romagna dopo l’alluvione: è questo l’obiettivo di SolidArteS, la raccolta fondi che si terrà il 4 luglio, dalle 18.30 in via Castiglione 1, nello spazio polivalente di Ascolto e Creatività “ArteS” gestito dalla Cooperativa sociale Panta Rei Sardegna per conto del Comune. “ArteS” è rivolto alle persone con disagio psichico e alle loro famiglie ed aperto all’intera comunità. Si tratta di un servizio innovativo e sperimentale, un luogo in cui famiglie, persone, artisti, società civile costruiscono legami fiduciari e sviluppano capitale sociale, anche per il tramite della creatività artistica.

La raccolta

Le opere che saranno messe a disposizione per la raccolta fondi sono realizzate dalle persone che frequentano quotidianamente il Centro e i laboratori e verranno messe a disposizione di chiunque voglia fare un’opera di beneficenza con una donazione. Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Protezione civile con l’obiettivo di contribuire all’opera di ricostruzione e rinascita delle diverse realtà che si sono trovate in difficoltà a causa dei danni dell’alluvione.

Saranno i partecipanti ai laboratori a presentare, insieme agli operatori, i loro lavori. Si tratta di opere grafiche e strutturali realizzate con diverse tecniche apprese nei laboratori durante il loro percorso. Saranno accompagnate da un certificato di autenticità e da una descrizione che permetterà ai partecipanti di conoscere gli autori, la tecnica utilizzata, il percorso che ha condotto alla loro realizzazione e i motivi per cui sono state scelte fra tutte quelle presenti nello Spazio ArteS.

