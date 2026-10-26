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Sestu.
27 ottobre 2026 alle 00:26

«Opere e consapevolezza per onorare le vittime del ‘46» 

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Oggi è piazza Rinascita, ma qui 80 anni fa Sestu era un campo di battaglia colpito dalla furia della natura in “Sa notti e s’unda manna”, la terribile alluvione che il 26 ottobre 1946 provocò 9 vittime.

Ed è proprio in piazza Rinascita che si è tenuta ieri una toccante cerimonia, seguita da un convegno a Casa Ofelia. Dopo la messa nella chiesa di San Giorgio, celebrata da don Sergio Manunza, il corteo si è mosso verso la piazza, dove Danilo Zanda della banda Giuseppe Verdi ha eseguito il Silenzio. Il sindaco Michele Cossa, la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù e le autorità si sono fermati in raccoglimento davanti alla targa con i nomi delle vittime: il sarto Emilio Melis e sua moglie Gioconda Marcis con tre dei loro figli, Giovanni, Paola e Luigia, i coniugi Battista Angioni e Francesca Orrù, Maria Meloni e Giovannina Pitzanti, di 12 anni. «Le calamità che continuano a colpire il territorio dimostrano che non possiamo mai abbassare la guardia. La prevenzione dev’essere una politica ordinaria, non una risposta alle emergenze», ha dichiarato il sindaco. «Il nuovo Piano di assetto idrogeologico è pronto, ma i piani, da soli, non bastano: servono opere, manutenzione, investimenti e una diffusa cultura della prevenzione. Il convegno», ha aggiunto Cossa, «vuole contribuire a rendere i cittadini più consapevoli. Dobbiamo essere capaci di decisioni i cui benefici saranno raccolti dalle generazioni future: è questo il modo più serio per onorare la memoria delle vittime del 1946». A Casa Ofelia è stato proiettato un documentario con le testimonianze sempre vivide di chi c’era quella notte, ma l’evento ha offerto anche l’occasione per parlare della situazione legata al rischio idrogeologico. Presenti gli ingegneri del Comune Giuseppe Pinna e Stefano Vizzarri, l’ingegner Vittorio Falchi, che ha redatto il Piano di assetto idrogeologico, prossimo alla votazione in Consiglio, e il geologo Dario Cinus, che ha curato il Piano di Protezione Civile, che punta molto sulla comunicazione col sistema Tetralert e i pannelli informativi, mentre il Centro Operativo Comunale è sempre attivo contro le emergenze.

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