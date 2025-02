Opere di urbanizzazione, paga il Comune 

Bollette dell’acqua non pagate dal 2012 e lottizzazione ancora da completare, dopo oltre vent’anni. Al centro del contenzioso le villette a schiera di via 2 Giugno - nella lottizzazione Bi ‘e Pauli di Selargius - dove la rete idrica non è mai stata ceduta al Comune, e di conseguenza l’allaccio di cantiere mai regolarizzato. Tanto da accumulare un debito di quasi 300mila euro, dal 2012 a oggi, nei confronti della società idrica che - dopo aver staccato l’acqua per qualche ora - ha deciso di concedere ai residenti venti giorni di tempo per mettersi in regola. Nel frattempo il Comune accelera sul completamento delle opere di urbanizzazione che realizzerà in parte a sue spese, di fatto sostituendosi ai lottizzanti.

Attesa infinita

La nascita del mini quartiere selargino a ridosso del confine con Monserrato, e a pochi passi dal parco di San Lussorio, risale alla fine degli anni ’90. Prima la costruzione delle villette, poi si sono succedute una serie di concessioni edilizie da parte del Comune per completare le opere pubbliche della lottizzazione, tutte puntualmente scadute senza che siano state realizzate.Tre anni dopo un nuovo incarico a un professionista per il collaudo e la definizione dei fondi necessari per completare marciapiedi e illuminazione. «Opere che avrebbero dovuto realizzare i privati, noi di fatto ci stiamo sostituendo all’intervento di loro competenza», spiega il sindaco Gigi Concu. Le risorse sono già in cassa: oltre 300mila euro, in gran parte versati dai lottizzanti con le polizze previste in convenzione, il resto è finanziato dal Comune per far fronte all’adeguamento dei prezzi che negli anni sono lievitati. «Stiamo predisponendo i progetti e facendo il possibile per chiudere questa partita rimasta aperta per troppi anni, e non per inerzia dell’amministrazione», precisa Concu.

La super bolletta

Nel frattempo resta da risolvere l’annoso contenzioso con Abbanoa. Dopo l’ultimatum della società idrica - che ha dato ulteriore tempo ai residenti di via 2 Giugno per costituire un condominio (o una comunione) e saldare il debito - pochi giorni fa è arrivata la determina del Municipio dove viene ufficializzata la presa in carico della rete idrica da parte dell’amministrazione di piazza Cellarium, in attesa che passi ad Abbanoa e vengano posizionati i contatori nelle singole case. Nella trattativa c’è di mezzo anche Adiconsum, intervenuta in difesa dei residenti della lottizzazione: l’obiettivo è ottenere l’applicazione della tariffa base per i consumi del passato e chiudere la partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA