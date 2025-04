Opere di Manu Invisible per Dermatologia 

L’associazione “Il sogno di Giulia” ha recentemente donato nuovi arredi e opere d’arte al reparto di Dermatologia pediatrica dell’ospedale di Nuoro, continuando a realizzare l’ultimo desiderio di Giulia Zedda, una bambina scomparsa prematuramente a 10 anni. Dopo aver donato poltrone letto alla Pediatria, ora il reparto di Dermatologia si arricchisce di una libreria, sedie colorate, una cassettiera e quadri dell’artista Manu Invisible. Le sue opere, “Amata” e “Armonia”, raffiguranti pesci fluttuanti, sono state pensate per attenuare la paura dei bambini, trasformandola in speranza. «I colori dei pesci fluttuanti - ha spiegato l’artista - aiuteranno i bambini a vedere la bellezza e la speranza, anche in un contesto che spesso è difficile da affrontare». Eleonora Galia, fondatrice dell’associazione e madre di Giulia, ha ringraziato le associazioni partner e l’artista, mentre i medici del reparto Giovanna Atzori, direttore della Dermatologia, e Giovanni Puddu, dermatologo pediatrico, hanno elogiato l’iniziativa che ha reso il reparto più accogliente. Il direttore generale della Asl, Paolo Cannas, ha espresso gratitudine per il contributo di “Il sogno di Giulia” e dell’artista. (f. le.)

