Opere d’arte del Comune in mostra grazie all’Accademia 

Da una parte il Comune di Sassari, che valorizza il patrimonio artistico spesso “nascosto” in corridoi e uffici. Dall'altra l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” che fa lavorare sul campo gli studenti che diventeranno operatori nel settore dell’arte contemporanea, curatori di mostre ed eventi. Il progetto di collaborazione produce come primo frutto la mostra "Passaggi di identità-Mutamenti visivi della quadreria del Comune di Sassari" che sarà allestita in Sala Duce del Palazzo Ducale dal 12 maggio al 7 giugno. Periodo scelto con l'intento di fare da contorno alla Cavalcata Sarda del 20 maggio.

Le 25 opere selezionate riguardano artisti sardi protagonisti del '900 come Video Anfossi, Zaza Calzia, Liliana Cano, Stanis Dessy, Filippo Figari, Maria Lai, Mauro Manca, Libero Meledina, Mario Sironi, Costantino Spada, Ausonio Tanda, Francesco Tanda e Sisinnio Usai.

La mostra, curata dagli studenti del corso di museologia e storia dell’arte contemporanea dei docenti Davide Mariani e Sonia Borsato, è affidata per gli aspetti relativi alla comunicazione e alla multimedialità al professor Gian Luca Beccari. Per la comunicazione saranno utilizzati non solo podcast e social ma anche strumenti all’avanguardia. Il 5 maggio saranno presentati in un evento speciale il 5 maggio i lavori sperimentali degli studenti realizzati attraverso tools di Intelligenza Artificiale e messi all'asta come NFT (Non Fungibile Token).

Alla presentazione di Palazzo Ducale, con l'assessora Laura Useri a fare gli onori di casa, è intervenuta anche Paola Pintus direttrice del dipartimento di comunicazione e didattica dell'arte.