Domani alle 18,30 nel chiostro dell’ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, taglio del nastro per RestART, una mostra con 38 artisti accompagnata da un’asta, per mettere insieme cultura e solidarietà. All’inaugurazione saranno presenti gli autori che presenteranno direttamente le loro opere. La mostra sarà aperta giovedì e venerdì per tutto il giorno. Venerdì alle 18,30 si aprirà l’asta.

