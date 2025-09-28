Opere da ultimare: 10 milioni per 16 progetti 

Alghero cerca di lasciarsi alle spalle la lunga stagione dei cantieri infiniti e delle opere pubbliche rimaste a metà. L’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha deciso di imprimere un’accelerazione significativa, candidando in Regione una serie di progetti per un valore complessivo di 10 milioni. Una strategia che punta a sbloccare interventi fermi da anni, di cui si sono perse le tracce, come l’ex Cotonificio di via Marconi. «Stiamo candidando sedici progetti in Regione per un totale di 10 milioni, il che ci permetterà finalmente di sbloccare cantieri rimasti fermi e di programmare nuovi interventi di riqualificazione in aree strategiche della città e delle periferie», annuncia Cacciotto, sottolineando come «tanti progetti e nuove iniziative possano dare una svolta significativa a tante opere attese dagli algheresi». Il primo cittadino rivendica il lavoro del primo anno di mandato, definito determinante per affrontare criticità storiche, individuare soluzioni e porre le basi per nuove progettualità: «Oggi possiamo dire che i frutti del lavoro condiviso cominciano a essere visibili, almeno per questa prima parte di opere, ma il nostro impegno non si ferma qui: siamo solo all’inizio». Tra i cantieri più significativi ancora in attesa di soluzioni definitive ci sono, oltre l’ex Cotonificio, anche la piscina comunale coperta di Maria Pia e l’ex caserma dei carabinieri di via Simond, che necessitano di ulteriori finanziamenti per poter essere completati. Opere incompiute che da anni alimentano il malcontento dei cittadini e che oggi rappresentano la sfida più urgente per la nuova Amministrazione. Il percorso, assicura Cacciotto, si basa su un lavoro di squadra che coinvolge la giunta e gli uffici comunali. Non manca un ringraziamento diretto agli assessori Francesco Marinaro, Enrico Daga e Roberto Corbia. Per i cantieri del futuro, invece, si punta a nuove piste ciclabili e alla riqualificazione delle reti di drenaggio della zona Lido.

RIPRODUZIONE RISERVATA