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Abbasanta.
25 giugno 2026 alle 00:13

«Opere da completare e nuovi interventi» 

Patrizia Carta ufficializza le deleghe a assessori e consiglieri in Aula 

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Neppure la capiente aula magna della scuola di via Garibaldi è riuscita a contenere le tante persone che hanno preso parte al battesimo ufficiale del nuovo Consiglio comunale. Insediamento molto atteso anche per conoscere la composizione della Giunta decisa dalla rieletta sindaca, Patrizia Carta.

Le deleghe

Enrico Conversi sarà vicesindaco con delega al Decoro urbano; Ignazio Miscali assessore all’Agricoltura e alla viabilità rurale; Giulia Scanu alle Politiche sociali, istruzione e cultura; Leonardo Murgia alla Programmazione, innovazione e politiche giovanili. Carta manterrà per sé Bilancio, personale, turismo e consulta giovani. Accanto all’esecutivo, sono stati assegnati incarichi ai consiglieri di maggioranza: Giuseppe Congiu Patrimonio e lavori pubblici; Paola Carta Attività produttive, commercio e rilancio della zona Pip; Lorena Bissiri Istruzione, cultura e politiche sociali; Federico Murgia, capogruppo, si occuperà di Sport, associazioni ed eventi.

La sindaca

Nel suo intervento, Patrizia Carta ha voluto innanzitutto ringraziare «tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno partecipato al voto. Il risultato ci consegna un messaggio chiaro, Abbasanta è una comunità viva, attenta e partecipe. A noi spetta il compito di ascoltare tutti e trasformare questa pluralità in lavoro amministrativo serio, equilibrato e rispettoso».

La sindaca ha poi richiamato il percorso degli ultimi cinque anni e le priorità del nuovo mandato: «Abbiamo attraversato un periodo complesso, ma saputo intercettare risorse, avviare opere e consolidare servizi. Molto resta da fare. Il nostro obiettivo sarà completare ciò che è stato avviato e programmare con metodo: riqualificazione urbana, progetti culturali e sociali, sicurezza stradale, potenziamento turistico del Nuraghe Losa».

La minoranza

La capogruppo di “Abbasanta Insieme”, Ileana Arca, ha rivendicato il ruolo importante del suo gruppo: «Le urne hanno parlato e accettiamo con rispetto il verdetto mancando la vittoria con un margine di 12 voti che racconta una verità forte, di quasi metà del paese che ha creduto in noi e nella nostra visione. Faremo un’opposizione leale ma ferma, costruttiva. Vigileremo, proporremo idee, daremo voce a chi chiede un’alternativa concreta. Questo per noi non è un punto di arrivo ma l’inizio».

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