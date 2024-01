Opere anti-alluvione: chiuso per i lavori un tratto di via Italia  

La chiusura di via Italia era in programma per le prime ore del mattino. Invece, a sorpresa, la (temuta) rivoluzione della viabilità all'incrocio con via Emanuele Filiberto è scattata in ritardo. Le transenne sono arrivate a mezza sera. E con esse i primi disagi, specialmente in direzione Monserrato. Tanti gli automobilisti che, incerti sul da farsi, inchiodavano di fronte allo sbarramento e alla selva di cartelli con su scritto “strada interrotta”. Qualcuno ha tentato l'inversione di marcia, paralizzando, seppur per pochi istanti, la circolazione. I pirresi (e non solo) dovranno farci l'abitudine, dato che le nuove prescrizioni, necessarie per consentire importanti interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, resteranno in vigore fino a marzo. Ci sono, tuttavia, percorsi alternativi.

La falsa partenza? «Colpa dell'umidità», ha fatto sapere Daniele Olla, dirigente dell'area Mobilità, Infrastrutture viarie e reti del Comune. «L'asfalto era bagnato per la pioggia notturna». Gli operai non potevano quindi tracciare la nuova segnaletica orizzontale. «In assenza della quale non si può chiudere la strada». Un problema poi risolto grazie al ritorno del sole. Versione confermata dall’assessore Alessio Mereu, che si è soffermato sui tempi. «So che in merito c'è preoccupazione», ha detto, «tuttavia ci sono contratti e ci auguriamo che siano rispettati. Qualora ciò non accadesse sono previste penali. Si partirà dalla sistemazione dei sottoservizi in via Italia e strade limitrofe».

«Le nuove opere servono, su questo siamo tutti d’accordo», afferma Davide Berutti, 36 anni, titolare di una rivendita di sigarette elettroniche, «ben vengano i lavori, purché i tempi siano rispettati. Il mio negozio si è allagato tante volte nonostante le paratie. Non vediamo l’ora che il problema del dissesto idrogeologico sia risolto». Gli fa eco Mirko Serra, 44 anni. «I lavori sono necessari», sostiene, «l’importante è che inizino e soprattutto finiscano». D’accordo Luca Orrù, 35 anni, del vicino lounge bar. «I nostri clienti di passaggio sono tanti e probabilmente faticheranno ad arrivare e a parcheggiare. Ma questi lavori vanno fatti».

Alcuni si dicono pronti a chiedere ristori al Comune qualora il loro giro d’affari dovesse subire un calo a seguito dei lavori. «Io al contrario sono fiducioso e mi auguro di non averne bisogno», tocca ferro Maurizio Sollai, 62 anni, titolare del colorificio di via Vittorio Amedeo. «L'importante è che i lavori siano ultimati nel più breve tempo possibile».

