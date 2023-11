Opere anti-alluvione: c’è il via ai lavori 

Gli allagamenti a Pirri potrebbero diventare un ricordo con i lavori al via per la realizzazione del primo dei tre collettori che, si spera, potrebbero mettere la parola fine a un’emergenza per questo territorio. Ma la realizzazione delle opere necessarie porterà inevitabilmente dei disagi, anche se il Comune e l’impresa che dovrà svolgere i lavori sta organizzando il calendario degli interventi per ridurre i problemi soprattutto in via Italia, strada trafficata e punto di collegamento vitale tra l’hinterland e il centro di Cagliari. Il primo cantiere è già stato fissato, come comunicato ieri dal dirigente alla Viabilità, Daniele Olla durante la seduta della commissione Lavori Pubblici: dal 27 dicembre al 6 gennaio, periodo di chiusura delle scuole e di molti uffici, verrà chiuso il tratto di via Italia tra Pirri e Monserrato, dove c’è il passaggio dei binari della metropolitana di superficie.

Dieci giorni

In questo breve periodo, verranno tolti i binari, piazzato lo “scatolare” per il collettore e rimessi i binari. «I lavori», spiega Olla, «dureranno dieci giorni. Si è scelto questo periodo per ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente ci saranno con la chiusura di quel tratto di strada». Si tratta, aggiunge l’assessore alla Viabilità e ai Servizi Tecnologici, Alessio Mereu, «del primo intervento per la costruzione del collettore sotto via Italia».

La durata

Sulla seconda fase del cantiere, che scatterà dopo i lavori tra Pirri e Monserrato e durerà un anno, Comune e impresa stanno predisponendo il calendario. Via Italia non dovrebbe mai essere chiusa del tutto: si procederà prima con un lato, per la realizzazione dei sottoservizi, poi con l’altra parte della strada, dove verrà sistemato il collettore nuovo. «Quello già esistente», evidenzia Olla, «continuerà a funzionare». Dunque sono allo studio, come conferma l’assessore Mereu, «tutte le contromosse per evitare, o comunque per ridurre, i disagi al traffico perché sappiamo ovviamente che l’intervento avrà un impatto sulla viabilità nella strada più importante di Pirri».

La necessità

Si tratta di lavori urgenti, perché a Pirri la pioggia diventa sempre un’emergenza, con strade trasformate in torrenti, auto e cassonetti trascinati dalla furia dell’acqua, tombini divelti, asfalto squarciato, case e negozi allagati. Da qui il progetto per la realizzazione dei tre collettori: il “C70”, il “tubo” interrato che raccoglie l’acqua che scende da Barracca Manna, attraversa via Toti e via Santa Maria Goretti, fino a via Portobotte, e arriva sul canale di Terramaini; il “C47” che attraversa via Italia; il “C38” di collegamento con l’infrastruttura già realizzata in via Ampere. In tutto l’investimento è di 25,7 milioni.

