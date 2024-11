Opere anti alluvione, accuse incrociate 

Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla gestione del rischio idrogeologico. Con l’inverno che si avvicina, la preoccupazione dei consiglieri del Campo largo è che piogge abbondanti possano causare gravi danni.

L’attacco

«Nonostante i proclami del sindaco, la situazione è la solita», esordisce un comunicato a firma Massimiliano Cao, Franca Cicotto, Francesca Congiu, Valentina Picciau, Efisio Sanna e Andrea Zucca. «Le opere di mitigazione in via Cabras e via dell’Argine si sono dimostrate insufficienti ad abbassare il rischio idrogeologico. L’amministrazione non è in grado di garantire un benché minimo livello di pulizia della città e di sicurezza dei cittadini», prosegue il comunicato. «Le fondamentali vasche di laminazione a nord della 554 rimangono solo una promessa, l’amministrazione in 8 anni non ha speso il finanziamento da 1,9 milioni di euro».

Il “caso” Vannacci

Nel mirino dei consiglieri anche la presenza di parte della maggioranza all’incontro pubblico dell’europarlamentare Roberto Vannacci. «Il sindaco e la sua maggioranza finto-civica trovano il tempo di sedersi in prima fila, sicuramente per accreditarsi in vista di future elezioni. Intanto il Comune non ha provveduto a ripulire strade e caditoie. Rimane in bella vista la sporcizia che ha impedito all'acqua di defluire correttamente durante le ultime piogge. Solo la sorte finora ha impedito tragedie, chiediamo che la sicurezza e il decoro delle strade vengano messi al primo posto».

Il sindaco

Dura la replica del sindaco Tomaso Locci. «Siamo l’unica amministrazione ad aver realizzato due vasche di laminazione. La scorsa settimana sono caduti più di 200 millimetri d’acqua e alle 3 di notte eravamo in strada per tutelare i cittadini», la replica di Locci. «Non ho visto nessuno del Campo largo, quindi faccio una proposta: tenete acceso il cellulare, chiamerò anche voi in piena notte per venire a dare una mano. Abbiamo i report che testimoniano gli interventi di pulizia di caditoie e tombini, quindi non creiamo false allerte, o si configura il reato di procurato allarme», continua Locci. «Da due anni aspettiamo la conferenza di servizi per la vasca di laminazione a nord di Monserrato, che dipende da Anas e Regione. Intanto abbiamo adottato diverse misure per ridurre i rischi, che non potranno mai azzerarsi in caso di calamità naturali». E sulla questione Vannacci conclude: «Siamo una lista civica, forse la nostra libertà dà fastidio a quella compagine piena di partiti. Se si viene invitati alla presentazione di un libro perché non andare?».

