Opere a Punta Giglio, monta la protesta 

Una alzata di scudi contro il progetto di mitigazione del rischio frane sulla falesia di Punta Giglio. Le associazioni Lipu, Italia Nostra, Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco, Earth Gardeners e il Comitato Siamo Tutti Importanti, hanno inviato ieri una istanza contro gli interventi sul costone programmati dal Parco di Porto Conte.

«I previsti lavori di mitigazione del rischio frana sulle falesie di Punta Giglio e il collegato progetto di riorganizzazione e valorizzazione del sistema di fruizione del comprensorio, potrebbero provocare danni irreversibili alle aree protette e ai siti Natura 2000 che insistono nel promontorio, soprattutto in assenza di una Valutazione di incidenza appropriata», si legge in una nota inviata, tra gli altri, al ministero dell’Ambiente e alla Regione. Istanza nella quale si segnalano «forti criticità riguardo alle incidenze negative che gli interventi causerebbero all’ambiente e al patrimonio di biodiversità del comprensorio di Punta Giglio». Le opere prevedono disgaggi, chiodature e reti di contenimento e sono necessarie per l’installazione a mare di boe galleggianti per lo snorkeling. «Ci chiediamo – scrivono le associazioni – perché si voglia incrementare la fruizione turistica proprio in un’area, quella di Punta Giglio, a rischio frana e caduta massi».

Intanto il consigliere Valdo Di Nolfo ha inviato un nuovo sollecito per prendere visione delle carte. «Sono passate quasi due settimane dalla seduta della V Commissione consiliare sui progetti delle “Falesie di Porto Conte”, in quell'occasione oltre gli interventi critici da parte degli esperti dell'Università di Sassari c'è stata la forte richiesta di tutti i presenti di avere copia degli atti dei due progetti».

