Operazioni immobiliari ad Alghero nel mirino della Dda 

Operazioni immobiliari anomale, disponibilità economiche non compatibili con i redditi personali, trasferimenti di denaro non giustificati e acquisizioni di attività potenzialmente idonee per il riciclaggio: sono questi i temi di una serie di fascicoli che sono stati aperti dalla Dda di Cagliari su operatori economici e professionisti di Alghero. Gli accertamenti, affidati al personale della Guardia di Finanza, sono coperti dal massimo riserbo e riguardano persone e circostanze che portano a località dell’hinterland di Napoli. Non ci sono contestazioni di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma verifiche sulla provenienza e l’utilizzo di capitali che potrebbero essere transitati dalla Campania.

Le verifiche

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno portato a diverse attività condotte nei mesi scorsi ad Alghero con esiti che ancora non sono noti. Stando a indiscrezioni, personale della Guardia di Finanza avrebbe perquisito diversi immobili e locali che ospitano studi professionali. Le persone monitorate sarebbero una decina. I finanzieri hanno sequestrato documentazione e dispositivi elettronici, in particolare portatili e smartphone. Sarebbero stati acquisiti anche documenti contabili e atti che riguardano una società immobiliare. Dagli uffici giudiziari non trapela nulla sui risultati delle indagini, ma sarebbero in corso gli approfondimenti sui dati ricavati dalle memorie dei dispositivi sequestrati. Gli investigatori avrebbero concentrato la loro attenzione anche su operazioni immobiliari, acquisizione di edifici di pregio in una zona di Alghero dove sono stati completati interventi per alloggi di lusso. La presunta anomalia sarebbe nel prezzo degli immobili, inferiore a quello di mercato. Di recente si è parlato di presunte infiltrazioni della criminalità organizzata (camorra) ad Alghero, attraverso l’acquisizione sistematica di decine di attività commerciali. Dalle indagini sin qui condotte non emerge la presenza diretta di esponenti dei clan camorristici. Altro discorso è, come avviene in altre località turistiche del Nord Sardegna, l’interesse di organizzazioni criminali per investimenti e acquisizioni nel comparto immobiliare. Operazioni schermate e ricostruibili solo con indagini specifiche.

