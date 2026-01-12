Operazione Termine, 7 arresti 

Sette arresti e una notifica di divieto di dimora: è il risultato di un’operazione del carabinieri eseguita all’alba di ieri tra il Sulcis e l’Ogliastra per la seconda fase dell’operazione antidroga “Termine” che, nell’ottobre scorso, aveva portato a sessantadue misure cautelari in diverse zone della Sardegna. In questo caso gli arresti arrivano per l’ipotesi di ripetute cessioni di sostanze stupefacenti per conto dei principali esponenti dell’associazione a delinquere con la quale i sette avrebbero collaborato senza, tuttavia, farne parte.

Dopo gli interrogatori

L’operazione Termine risale al 6 ottobre scorso ed è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Carbonia, coadiuvati nella fase esecutiva dai Comandi Arma territorialmente competenti, sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Oltre alle 62 persone già raggiunte da provvedimenti cautelari (di cui 50 in carcere, 9 ai domiciliari, 2 obblighi di dimora e 1 divieto di dimora) c’erano altri 9 indagati per i quali non era stato rilevato il vincolo associativo ed erano erano stati destinatari di decreti di perquisizione domiciliare, poiché sussisteva il fondato motivo che potessero detenere sostanze stupefacenti, armi da fuoco e beni illecitamente detenuti. Per questo erano scattati interrogatori finalizzati alla valutazione di ulteriori posizioni come prevede la recente normativa “Nordio”. Il risultato è stato che il magistrato ha ritenuto di disporre i nuovi provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Antonio Busonera (Iglesias, 51 anni), Paolo Loddo (Iglesias, 54 anni) e Valeria Piras (Carbonia, 34 anni). Sono stati invece posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Federico Cualbu 49 anni (Girasole), Silvio Loi 32 anni (Girasole), Pietro Pinna 41 anni (Oschiri) e Antonio Scano 52 anni (Iglesias). Il magistrato ha poi disposto il divieto di dimora nel territorio sardo per Klinton Hushi, albanese di 30 anni, che risiede a Cascina in provincia di Pisa. Rigettata la richiesta di misura cautelare nei confronti di una altro giovane che resta indagato ma senza provvedimenti restrittivi poiché sono state ritenute insussistenti le esigenze cautelari.

L’inchiesta

L’indagine aveva portato a ipotizzare l’esistenza di due associazioni sarde in contatto con presunti soggetti della criminalità albanese in Toscana e Veneto: un’associazione che si ipotizza sia di tipo “tradizionale”, dedita al reperimento nella Penisola e alla cessione in Sardegna di cocaina e eroina, e una di tipo “strumentale”, la quale sarebbe composta da camionisti professionisti, gerarchicamente organizzati, incaricati - secondo l’ipotesi - di trasportare la droga in Sardegna sui propri autoarticolati, dopo averla ricevuta dai fornitori albanesi nella Penisola, consegnando in cambio il denaro reperito nell’Isola dai grossisti sardi per l’acquisto di nuove partite. Durante le indagini erano stati anche individuati i presunti organizzatori di un sequestro di persona a Sant’Anna Arresi nell’aprile aprile 2023. Finora sono stati sequestrati 127 chili di cocaina, 7 di eroina, 53 di hascisc, uno di marijuana, 47 armi di vario genere e 380 mila euro euro in contanti.

