Operazione spiagge pulite avviata in tutto il litorale 

Sono partiti nei giorni scorsi gli interventi per la pulizia delle spiagge del litorale di Buggerru.

Sino a settembre, una macchina pulisci spiaggia opererà con cadenza periodica rimuovendo i rifiuti, sugli arenili di San Nicolò, Portixeddu, Cala Domestica, Metà Spiaggia e accanto al porto turistico dell’abitato del centro costiero. «Sono dei lavori – precisa la prima cittadina Laura Cappelli - che saranno eseguiti con una macchina pulisci spiaggia di proprietà del comune, anche se sarà utilizzato da un operatore privato». Per garantire le nostre spiagge sempre pulite durante la stagione estiva, abbiamo bilanciato circa 10 mila euro. «Nei prossimi giorni saranno sistemate nei punti più strategici e con maggiore affollamento di bagnanti – aggiunge la sindaca - pure le isole ecologiche, in modo da favorire la raccolta differenziata tra i turisti e scongiurare l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo il litorale». Non solo la pulizia del litorale ma anche alcune opere di manutenzione straordinaria di carattere infrastrutturale. Interventi di ripristino dell’agibilità, questi ultimi, che sono stati eseguiti in particolar modo nelle corsie di legno, per continuare a facilitare l’accesso al mare ai diversamente abili. «Con lo stanziamento di risorse aggiuntive – conclude Cappelli – abbiamo risistemato la passerella per i disabili nella spiaggia del paese e ricostruito quella di Cala Domestica, che era stata fortemente danneggiata dalla mareggiata dello scorso 25 novembre».

