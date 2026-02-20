Operazione sicurezza nel costone roccioso 

Sono stati avviati nei giorni scorsi a Buggerru i lavori di consolidamento del versante nord-occidentale del costone roccioso del monte Rosmarino. L’intervento sarà reso possibile grazie a un finanziamento di 1 milione e 780 mila euro, stanziato dalla Regione attraverso i fondi del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, riservati al finanziamento delle opere per la risoluzione delle problematiche nei territori legate al vincolo idrogeologico.

«Si tratta dell’attuazione del secondo stralcio di una progettazione più ampia – spiega la sindaca Laura Cappelli – avviata nel 2016 e per la quale il primo lotto, dell’importo di 885 mila euro, si è concluso nel 2020. Per questo ulteriore intervento esprimiamo grande soddisfazione, perché si tratta di un’opera estremamente importante in difesa dell’intera comunità». Nel costone roccioso che sovrasta l’abitato di Buggerru saranno posizionate le reti paramassi, le gabbie di sostegno e consolidamento, poi ulteriori interventi strutturali, col fine di mitigare il rischio idrogeologico. «Abbiamo già presentato alla Regione una richiesta di finanziamento di 400 mila euro – conclude – per la realizzazione del terzo lotto, con l’obiettivo di completare l’intero intervento di messa in sicurezza della collina e garantire una tutela strutturale e duratura dell’abitato del paese».

