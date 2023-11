Operazione sicurezza nei pontili privati del porto commerciale 

Operazione sicurezza al porto commerciale di Sant’Antioco. Nel corso della mattinata di ieri gli uomini della Guardia costiera di locale hanno apposto i sigilli a una concessione demaniale che si trova all’interno dell’area portuale a seguito di alcune segnalazioni riguardanti la presunta scarsa stabilità di alcuni pontili galleggianti.

Si tratta di una concessione rilasciata alla società locale a uso diportistico "Sapori di Sale” di Salvatorina Iesu. I sigilli sono stati apposti, come specificato nei cartelli affissi dalla Guardia costiera – per interdire l’area dei pontili. «Si tratta di un nostro provvedimento di temporanea interdizione, – spiega il comandante della Capitaneria di porto di Sant’Antioco, Fabio Vaccaro – per la messa in sicurezza di natanti e persone, che ha ad oggetto i soli pontili galleggianti, in attesa che si compia rapidamente un'ispezione subacquea di tali strutture. L’obiettivo è quello di verificarne lo stato degli ancoraggi al fondo e le capacità di carico, operiamo nell'ambito di una generale attività di accertamento che riguarda l'intera concessione». Nel frattempo, nel corso della mattinata di ieri, con l’ausilio di una gru sono state rimosse le imbarcazioni ormeggiate nei pontili, per permettere che vengano effettuati ulteriori controlli. Invece sono rimaste ormeggiate alcune imbarcazioni non immediatamente rimovibili, in attesa di reperire i proprietari.

