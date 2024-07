Operazione sicurezza a Maladroxia e Coa Cuaddus 

Il Comune di Sant’Antioco, ha aderito alle iniziative in programma per la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento. I bagnanti che affollavano la spiaggia di Maladroxia, bandiera blu per il sesto anno consecutivo, hanno assistito ad una importante dimostrazione sulle buone pratiche della sicurezza in mare. Un’esercitazione resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Asso sulcis, protezione civile Sant’Antioco, che ha in carico il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Maladroxia e Coa Cuaddus, e della Guardia costiera, che ha visto la partecipazione del comandante del porto, Fabio Vaccaro, insieme a una squadra di militari, mentre al largo era ormeggiata la motovedetta della Capitaneria Cp 812.

Quest’anno in Italia tutte le località dove sventola la bandiera blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti. Il comandante della Guardia costiera, Fabio Vaccaro, ha spiegato ai numerosi bagnanti presenti come si strutturano le attività di soccorso e, soprattutto, quanto sia importante la collaborazione degli stessi bagnanti durante le fasi di salvataggio. (s. g.)

