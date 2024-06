Operazione Seggiolone, il pm chiede quattro condanne 

Molti presunti reati sarebbero prescritti, mentre per qualcuno degli imputati, invece, la pubblica accusa ha sollecitato l’assoluzione dall’ipotesi di corruzione. Chiusa la requisitoria, il pubblico ministero Enrico Lussu ha ritenuto condannabili ancora solo i falsi contestati, per i quali ha sollecitato pene comprese tre i 3 anni e i 3 anni e mezzo di reclusione. Si sta chiudendo il dibattimento nato dall’operazione “Seggiolone”, l'inchiesta della Procura di Cagliari su presunte regalie a sanitari da parte di un’azienda specializzata vendita di supporti ortopedici.

Ieri mattina, al termine di una lunga discussione davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, il pm ha chiesto di condannare a 3 anni e mezzo Piera Paola Chessa, il marito Carlo, ed i figli Simone e Nicola Pusceddu. Poi ancora condanne a 3 anni e 4 mesi per Guido Sari e 3 anni per Giuseppe Berti. Nessuna condanna, invece, per Elisabetta Cirina e Cesare Pianu.

L’ipotesi della Procura è che ci sarebbe stato un giro di regalie per incrementare la vendita di sedie a rotelle e altri ausili ortopedici, offerti a dirigenti ospedalieri e medici fisiatri: trasferte in Moldavia e Germania, corsi professionali offerti, macchinari per la fisioterapia donati e buoni viaggio omaggiati. Sono così finiti nei guai Piera Paola Chessa di Iglesias, il marito Carlo Pusceddu e i figli Nicola e Simone, titolari della ditta “Chessa &C” con sedi nel Sulcis e a Cagliari, ma anche Guido Sari, ex dirigente di Medicina fisica e riabilitazione della Asl7 di Carbonia, i cagliaritani Cesare Pianu e Giuseppe Berti, fisiatra della Asl8 e medico specialista in fisiatria all'ospedale Brotzu ed Elisabetta Cirina di Carbonia (una paziente).

RIPRODUZIONE RISERVATA