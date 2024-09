Operazione Pratobello, a Cagliari 40 pullman  

La mobilitazione è arrivata al momento cruciale. Mercoledì arriveranno a Cagliari diverse migliaia di attivisti da tutta la Sardegna. L’organizzazione è ancora in corso, i dati dell’adesione sono rivedibili, ma Luigi Pisci, del comitato Sarcidano, fa sapere: «Dalle prime indicazioni in nostro possesso, 35-40 autobus sono pronti a solcare le strade per il capoluogo regionale», dice, «una ventina dal Centro dell’Isola». Diverse migliaia, sotto le insegne della Pratobello 24, manifesteranno attorno al Palazzo del Consiglio regionale «per chiedere che il territorio sia preservato per le generazioni future». Non solo pullman: centinaia arriveranno a Cagliari con mezzi propri. Dalle 10 la grande manifestazione potrà avere inizio. Nonostante la natura pacifica del raduno, potrebbe crearsi qualche disagio per la viabilità: la zona attorno al Palazzo del Consiglio regionale è chiusa per lavori.

L’iter

Nel frattempo, i comitati stanno portando a conclusione l’iter per la consegna delle firme in Consiglio regionale: dai Comuni sardi stanno confluendo a Orgosolo, la “centrale” del riconteggio, i plichi da tutta la Sardegna per l’ ok definitivo: il numero – ora ufficiale – è prossimo alle 140mila sottoscrizioni ed è ormai vicinissimo al dato monstre di 150 mila sognato alla vigilia dai comitati contro l’eolico e il fotovoltaico. La proposta di legge di iniziativa popolare che rivendica la specialità della Sardegna in materia urbanistica è, per i proponenti, la leva per mettere fine alla speculazione in atto.

Le sottoscrizioni

Dai dati parziali, il Comune in cui si è firmato di più in proporzione al numero dei residenti è stato Villanova Tulo. Tra le grandi città, è in testa Sassari, che nel rapporto tra chi ha firmato e il numero degli aventi diritto al voto sembrerebbe aver centrato una sorta di record, con oltre diecimila sottoscrizioni. Non distante la performance di Cagliari, mentre a Selargius, dove alla raccolta per la Pratobello 24 si somma la tensione per l’affarire Tyrrhenian link, sono state superate le 4.500 sottoscrizioni.

La protesta

Tornando alla manifestazione, solo dal centro della Sardegna, cioè principalmente dalla Barbagia, dalla Baronia, dall’Ogliastra e dal Sarcidano, cioè il cuore della protesta, saranno una ventina i pullman che trasporteranno i manifestanti nel capoluogo, davanti al Palazzo della massima assemblea sarda. «La nostra rivendicazione è quella di preservare la Sardegna dalle speculazioni in atto», dice Maurizio Fadda, sostenitore nuorese della Pratobello 24. «La manifestazione di Cagliari servirà proprio a destare l’attenzione del Consiglio regionale sull’ambiente e sulla natura che le iniziative delle multinazionali del vento vorrebbero rovinare». Non farà mancare la sua voce il Nord dell’Isola: un autobus partirà da Olbia, un altro da Tempio. Di sicuro un altro ancora porterà a Cagliari la delegazione di Alghero. Anche l’associazione sassarese Sa Domo de Totus sta predisponendo un pullman: «Anche se molti si muoveranno con mezzi propri», fanno sapere dalla sede di via Frigaglia. Dall’Oristanese, dal Medio Campidano, dal Sarrabus e dal Sulcis, poi, dovrebbero arrivare in massa per ribadire l’esigenza di arginare uno sfregio senza precedenti. Sia chiaro: sono dati parziali, se è vero che l’organizzazione dell’evento è ancora in atto, che tuttavia non dovrebbero discostarsi da quel che accadrà effettivamente mercoledì.

Raduno

La manifestazione per la consegna delle firme raccolte per la Pratobello 24 – i cui plichi saranno trasportati materialmente dal proponente, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu – inizierà alle 10 e coinciderà con la protesta dei Cobas della scuola, che ha sposato la piattaforma del popolo della Pratobello 24. Considerato il giorno infrasettimanale, con la conseguente difficoltà per molti di poter usufruire di permessi dal lavoro per raggiungere Cagliari, l’adesione comunque sarà all’altezza di un momento decisivo. I manifestanti si disporranno in cerchio attorno al Palazzo, e saranno levati in cielo (ma alla fine recuperati) dei palloncini. «Sarà la protesta del popolo sardo che si stringe unito per garantire che la Sardegna venga lasciata incontaminata alle generazioni future», spiega Maria Grazia Demontis, del coordinamento Gallura. «Mercoledì sarà una festa, ma dai giorni seguenti vigileremo affinché il Consiglio regionale tenga conto del volere dei sardi».

