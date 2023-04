Operazione plastic free: 500 kit in dono per gli studenti 

Borraccia e zainetto in omaggio a tutti i bambini, dalle scuole materne alle Medie, per limitare l’uso della plastica e favorire un futuro eco-sostenibile. Questa l’iniziativa del Comune di Villacidro in collaborazione con Dussman, società che gestisce il servizio della mensa scolastica: nei giorni scorsi è iniziata la consegna.

Grande entusiasmo fra i bambini che hanno ricevuto il kit insieme a qualche consiglio di educazione civica dal sindaco, Federico Sollai: «Questi regali sono un modo per proteggere e migliorare l’ambiente in cui viviamo. Il futuro è vostro, rispettare la natura e tenerla pulita è importante per creare un mondo più vivibile e bello. Siete voi a dover insegnare anche agli adulti - che a volte non lo fanno - a curare l’ambiente e non buttare nulla in giro».

Sono 500 i kit plastic free che verranno distribuiti in tutti gli istituti comprensivi comunali. «Abbiamo avviato tanti progetti per la sostenibilità, fra cui la recente partecipazione al bando Mase “Mangiaplastica” per l’acquisto di un eco-compattatore di raccolta e riciclo di bottiglie pet», spiega l’assessora alla Transizione ecologica, Loredana Porcu.

