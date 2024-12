Operazione Mondiali, due Raimond in azzurro 

Un'attesa lunga 28 anni sta per finire: l'Italia tornerà protagonista ai prossimi campionati mondiali di pallamano, sport di squadra indoor sempre rimasto nell'ombra, ben lontano dai palcoscenici conquistati da basket o volley, ma anche in Sardegna può contare sugli ottimi risultati della Raimond Ego. La squadra sassarese sta contribuendo con due giocatori, il portiere Giovanni Pavani e l’ala Umberto Bronzo, alla causa azzurra e la preparazione prosegue, tra alti e bassi. Domenica l’Italia è stata battuta allo Zatika Sports Centre di Porec dalla Croazia 36-20, nonostante 5 parate di pavani e 3 reti di Bronzo, con grande disappunto del dt Riccardo Trillini: «Pensavamo di poter fare meglio, è una sconfitta che non possiamo archiviare con troppa facilità e questo non tanto per il risultato, quanto perché il controllo individuale del gioco e il nostro piano gara sono venuti meno», le sue parole.

La preparazione prosegue. L’ultimo test è la Yellow Cup, per la quale gli azzurri si ritroveranno giovedì a Winterthur (Svizzera): da venerdì affronteranno in sequenza Svizzera, Paesi Bassi e Kosovo. Quindi per i 18 convocati, trasferimento lunedì in Germania e da lì in Danimarca, uno dei tre Paesi ospitanti (con Croazia e Norvegia), dove il 14 gennaio (a Herning) ci sarà il debutto contro la Tunisia e, a seguire i match con le altre due avversarie del girone B, l'Algeria e la nazionale di casa, campione del mondo e olimpica in carica.

