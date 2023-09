“Operazione Kandahar” ad alto rischio 

Se nell’ultimo periodo i film d’impronta action han monopolizzato le uscite al cinema e sulle piattaforme streaming, su questa stessa linea a chiudere mese di agosto troviamo un titolo che rievoca lo spettro dei conflitti internazionali fra Stati Uniti e Medio Oriente. In esclusiva per gli abbonati Prime Video, diretto da Ric Roman Wugh, “Operazione Kandahar” inquadra le delicate missioni sotto copertura dell’agente speciale Tom Harris nel tentativo di neutralizzare le centrali nucleari iraniane e scongiurare la deterrenza di pericolosi ordigni. Dopo una missione ad alto rischio, un’inaspettata fuga di notizie lo costringerà ad un brusco cambio di rotta: insieme al suo assistente traduttore, sotto tiro delle forze militari iraniane e delle milizie talebane, il duo tenterà un’estrazione presso la località di Kandahar, distante seicento chilometri e altamente sorvegliata da personale scelto. Il contesto narrativo ben poco originale prova qui a ricercare una formula più fresca, aggiornandosi ai recenti dibattiti di interesse globale. Se la prima parte evidenzia soprattutto le premesse politiche, il cuore degli eventi va a sciogliersi più agevolmente in seconda battuta. Inevitabilmente, la scelta di puntare ad un alto impatto visivo conferisce a tutta l’operazione la sua reale forza, con scontri armati nel deserto e scenari evocativi massicciamente enfatizzati dai campi lunghi delle riprese. Un titolo che stuzzica la curiosità considerando prima di tutto le sue premesse e che diversamente finirebbe facilmente per confondersi nel marasma delle proposte affini.

RIPRODUZIONE RISERVATA