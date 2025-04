Operazione in tutta Italia contro la pedopornografia: un indagato a Villasimius 

È coinvolto anche un uomo di Villasimius nella vasta operazione nazionale della Polizia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla procura di Napoli: quattro persone sono state arrestate e 15 indagate (tra cui appunto il cittadino sardo) per varie ipotesi di reato, principalmente detenzione di ingente materiale pedopornografico. Gli arrestati sono un disoccupato 27enne di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio 22enne di Caserta e un massaggiatore 36enne di Pesaro. Tra gli indagati, tutti tra i 22 e i 67 anni, c’è anche un avvocato, oltre a un operaio, vari impiegati e alcuni professionisti.

Dell’indagato di Villasimius non sono stati resi noti l’età e il mestiere. Si sa che la polizia postale di Cagliari ha perquisito la sua abitazione e, oltre a sequestrare vari dispositivi e supporti informatici (computer e altro), ha sequestrato anche un suo account che veniva utilizzato nel dark web per investimenti in criptovalute, che sarebbero state poi utilizzate per acquistare materiale pedopornografico.

Molti altri wallet di criptovalute e dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali sono stati sequestrati nelle perquisizioni su tutto il territorio nazionale. È stato individuato anche un sito, sempre nel dark web, denominato “Wikipedo” - ispirato all'enciclopedia Wikipedia - dedicato esclusivamente al mondo della pedopornografia, con tanto di “manuale di istruzioni per il pedofilo”.

