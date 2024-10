Operazione Geovillage, stretta finale per il campus 

Operazione Geovillage alla stretta finale, i prossimi giorni saranno cruciali per il rilancio del grande complesso turistico sportivo olbiese. Il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes) entro la fine del mese chiuderà la fase preliminare del progetto per la realizzazione del polo di formazione internazionale, voluto dall’uomo d’affari kazako Aldiyar Kaztayev. La conferma è arrivata in queste ore: come aveva chiesto Kaztayev, il primo anno scolastico sarà quello del 2025\2026. Il complesso ospiterà la scuola internazionale in lingua inglese dalle elementari alle superiori, un campus universitario con gli alloggi per gli studenti fuori sede, un hotel a 4-5 stelle e un centro sportivo a fruizione pubblica. Stando a indiscrezioni, però, Aldiyar Kaztayev avrebbe manifestato la volontà di arricchire con altre strutture e servizi l’offerta del polo di alta formazione internazionale. Dice il direttore generale del Cipnes, Aldo Carta: «Non posso anticipare nulla sulle novità che riguardano l’offerta formativa della scuola e sugli ulteriori servizi che saranno offerti. Confermo che siamo in un fase fondamentale e che l’avvio delle attività scolastiche sarà per il 2025». Olbia, quindi, aggiunge un altro tassello al polo universitario cittadino. L’operazione Geovillage vede come partner di primissimo piano, l’Università di Sassari.

