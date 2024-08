Operazione Ferragosto sicuro 

La città di Alghero è pronta per un Ferragosto e un fine settimana “sicuro” con la tradizionale serata dei fuochi d'artificio che la vedrà accogliere migliaia di visitatori per un evento che si preannuncia da record. L’ordinanza dirigenziale mette a punto azioni coordinate con la Polizia locale, la società in house e la compagnia barracellare sulla viabilità, sicurezza e controlli. Aree di sosta gratuite, dalle 8 del 15 agosto alle 8 del giorno successivo, nello spazio ricompreso tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez, con ingresso e uscita da via Aldo Moro; nel campo sportivo Don Bosco, con ingresso e uscita da via Vittorio Emanuele e nello sterrato ricompreso tra via Castelsardo, via Porto Torres, via Calaresu e via De Giorgio. Sosta gratuita per 24 ore a partire dalle 8 del 15 agosto anche presso il Palacongressi. In occasione dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto, “Focs de Mig Agost”, dalle 22, mezz’ora prima dei fuochi d’artificio, e fino al deflusso degli spettatori dall’area del porto di Alghero, verranno istituiti i divieti di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di emergenza, a Porta a Mare, via Cagliari, via Catalogna e via Garibaldi, mentre in via D’Arborea è sospeso il senso unico per consentire solo il traffico locale nei due sensi di marcia. In campo gli agenti della municipale per i controlli, intensificati su commercio e igiene urbana, mentre proseguono le operazioni di vigilanza diurna e notturna dei barracelli, per evitare il ripetersi di episodi di vandalismo.

Olbia

Ferragosto bollente, con il Red Valley Festival a tutto volume. Dalle 18 di ieri è scattato l’'imponente piano di sicurezza predisposto dall'amministrazione comunale per garantire la buona riuscita dell'evento musicale più atteso dell'isola. Fino a sabato, dalle 18 alle 4 del mattino, sono vietati la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande contenute in plastica, vetro e lattine in tutto il territorio comunale e nel raggio di cinquecento metri all'esterno dell'area concerti sono banditi alcolici e superalcolici. Olbia si prepara ad accogliere oltre centomila persone, limitando il più possibile i disagi causati dal prevedibile intenso traffico. Modificata la viabilità: fino a domenica, interdetta la circolazione in quasi tutte le vie adiacenti all'Olbia Arena, in zona industriale, anche nella rampa della sopraelevata in direzione Palau, dall'intersezione con viale Italia, dove vietato anche camminare a piedi. Per raggiungere il Red Valley, l’Aspo ha attivato un servizio navette che fanno la spola, a partire dalle 17 per dodici ore ininterrottamente, dal lungomare Escrivà fino all'area di svolgimento della manifestazione.

Allestiti cartelli informativi che consentono a chi arriva in treno in città di raggiungere a piedi le fermate dei bus navetta.