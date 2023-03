Operazione di restyling nelle strade dissestate della città 

Chi da anni protesta per le strade dissestate a Carbonia può segnare un’importante data sul calendario: il 27 marzo ricomincia, stavolta in modo massiccio, la manutenzione straordinaria di 5 chilometri di strade disastrate. Ci sono 620 mila euro (120 mila comunali) che finanziano «il primo lotto di altri tre – specifica l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - le cui richieste di finanziamento sono già state considerate ammissibili per un milione e mezzo: un segnale in controtendenza rispetto al passato».

Un mese fa un primo assaggio in via Sarrabus. A giorni, operai al lavoro in altre strade che i tecnici hanno suddivise tra primarie e secondarie in base al degrado e alla tipologia dei lavori. Buche e cedimenti legati alla posa, 20 anni fa, della rete idrica sono le maggiori cause della disperazione di auto e motociclisti. Nella lista dei lavori imminenti figura tutta via Asproni, parti delle vie Lucania, Cannas e Risorgimento, le vie Gallura e Campidano, il comparto di via Manzoni quindi le vie Alfieri, Pascoli, Carducci e Bellini. Poi alcuni tratti di via Santa Caterina e via Battisti, via Bramante a Is Gannaus e le vie Fausti e Ferrari a Cortoghiana. Sarà ripristinata l’intersezione tra le vie Deledda e Napoli e realizzati 3 sollevamenti pedonali in via Don Orione. Per ora invece nulla da fare per le disastrate vie Gobetti e Gerrei costellate da voragini, e l’intersezione fra le vie Gramsci e Istria per le quali non si riescono a trovare soldi . Iter di finanziamento diverso (quindi occorre attendere) per l’indecenza delle vie Lubiana, Trieste e del Minatore.

RIPRODUZIONE RISERVATA