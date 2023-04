Operazione di pulizia nelle spiagge di Porto Pino 

Operazione pulizia a Porto Pino: stanno partendo con la preparazione delle aree destinate allo stoccaggio, i lavori di rimozione, o per meglio dire dello “spostamento” della posidonia. Ha occupato quasi interamente la prima spiaggia e gli ottanta metri iniziali della seconda, a tal punto da mettere rischio l’avvio della stagione turistica.

Posidonia come spiega la sindaca Maria Teresa Diana «che in base alle disposizioni che ci sono state fornite, verrà posizionata come gli scorsi anni ai lati della prima, e tra la prima e la seconda spiaggia. Le alghe, a fine stagione estiva saranno riposizionata all’interno dell’arenile». L’intervento ha reso necessario un’ordinanza di interdizione di tutte le aree delle interessate dai lavori, e dello stradello che costeggia il camping, per consentire alla ditta incaricata di poter intervenire in totale sicurezza. La fine dei lavori è previstia per il 10 maggio, e comunque non oltre il 31 maggio. Interdizione valida anche per i gestori dei chioschi, come Francesco Nurra dello stabilimento Porto Pino Beach Club: «Ci stavamo preparando per iniziare ad allestire lo stabilimento, per essere operativi dal 15 aprile ma dovremo attendere la fine dei lavori sperando venga rispettata la data del 10 maggio, sperando non ci siano ulteriori ritardi, visti quelli già accumulati».

