Operazione decoro: via le colonie di randagi 

Via i cani randagi dall'abitato. L'amministrazione comunale ha avviato l'operazione decoro e sicurezza, con l'eliminazione delle colonie malsane, in particolare quella che era presente all'ingresso sud della cittadina. Gli animali sono stati ricoverati nei canili di Macomer e Siniscola. Lo stesso ingresso è stato valorizzato con il verde, luci, fontanelle e anche panchine. Anche all'ingresso nord è stato dato nuovo decoro, con la pulizia e piantumazione di alberelli e fiori. In questi ultimi due giorni, su iniziativa del Comune e della Asl, col servizio veterinario, sono state eliminate le colonie di cani randagi che rendevano invivibile la zona periferica del popoloso rione di Scalarba, in particolare la via Berlino. Ieri gli accalappiacani sono intervenuti anche in altre parti dell'abitato, in particolare nel rione di Bonu Trau e anche vicino alla ex Alas. «Zone abbandonate, dove le colonie di cani randagi rendevano difficoltosa la vita, soprattutto nella estrema periferia del rione di Scalarba - dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo – Per i cani domestici sono state create, negli anni recenti, delle aree a loro dedicate, sia nella zona di Sertinu, che nella ex Pineta Albano». L'amministrazione comunale intende creare ora un ricovero per gatti. «Chiariamo subito che non siamo nemici degli animali - aggiunge Toto Salis - operiamo invece anche per il loro benessere, visto che a Scalarba i randagi vivevano in condizioni non certamente ideali. La loro presenza ha sempre costituito un problema per le persone che in quel rione vi abitano. C'era una situazione di degrado che pian piano stiamo risanando». (f. o.)

