Operazione decoro urbano: una spesa di mezzo milione per rifare i parchi e le strade 

Saranno interamente destinati agli interventi di rigenerazione urbana i fondi trasferiti dalla Regione al Comune di Dolianova con l’ultima manovra finanziaria: 500mila euro da utilizzare per il progetto “Dolia green way” rivolto alla cura del verde pubblico e alla riqualificazione di alcune strade urbane.

La fetta più grossa del contributo regionale (300mila euro) sarà utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria nei sette parchi del paese e per la sistemazione delle aree cedute alla pubblica amministrazione nella lottizzazione della Cooperativa Cento.

L’intervento nel sistema “Parcobaleno” era stato programmato da tempo ma finora non si era riusciti ad ottenere le risorse necessarie per realizzare gli interventi. L’obiettivo è rendere maggiormente fruibili gli spazi frequentati quotidianamente dai bambini e ragazzi del paese nei quali è possibile praticare attività sportive e ricreative all’aria aperta. Attualmente solo nel parco “Rosso” di via Cagliari è presente un impianto di illuminazione.

In questo modo tutte le aree verdi saranno messe in sicurezza con nuove recinzioni. Prevista anche la sostituzione dei giochi usurati e non funzionanti (altalene, giostre e scivoli).

Duecentomila euro serviranno invece per la riqualificazione del Corso Repubblica, dove sono ospitate le principali attività commerciali del paese, e di altre due vie molto trafficate del centro urbano: via Dante e via Foscolo. Anche in questo caso saranno realizzati diversi interventi di rigenerazione urbana, in particolare nei tratti attraversati dalle piste ciclabili. A queste tre strade, il Comune ha destinato recentemente altri 100mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi con la realizzazione di scivoli per il passaggio di biciclette, sedie a rotelle e passeggini. Tutte le opere potranno beneficiare di un iter più veloce. Il Comune il mese scorso ha affidato gli incarichi di progettazione a due professionisti utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Regione agli enti locali per far fronte agli oneri di progettazione. Per i due progetti (parchi e strade) il Comune spenderà 57mila euro.