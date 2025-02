Operazione Bologna al via ad Assemini 

Al via l’operazione Bologna. Dopo un giorno e mezzo di riposo, i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti in vista dell’insidiosa trasferta emiliana, in programma domenica alle 15 allo stadio Dall’Ara.

Il punto

Giusto un lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro la Juventus, qualcosina in più per gli altri. Tra oggi e domani la preparazione entrerà nel vivo. Kingstone, alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, l’unico indisponibile per l’allenatore rossoblù Nicola che avrà comunque l’imbarazzo della scelta per l’undici iniziale e potrebbe cambiare uno-due elementi rispetto alla formazione che ha rotto il ghiaccio domenica sera alla Domus. Non è escluso nemmeno il cambio di modulo e il ritorno, dunque, al 4-2-3-1. Difficilmente, invece, cambierà il reparto arretrato che ha trovato ormai un suo assetto con i centrali Mina e Luperto e i terzini Zappa e Augello. Spera di ritrovare una maglia da titolare Viola, che ha giocato nel Bologna proprio l’anno prima di trasferirsi in Sardegna. Tra gli emiliani, invece, l’ex del match di domenica è Lykogiannis.

